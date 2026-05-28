¿Y la lista de la Selección Mexicana? Cuauhtémoc Blanco y Javier Aguirre se relajan bailando juntos (El Posscass De compass)

Javier Aguirre, actual director técnico de la Selección Nacional de México, habló sobre los aspectos que tomará en cuenta para cerrar la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.

Durante su entrevista en el podcast La Guerra Fuera de la Cancha, el Vasco señalo que el camino en la contienda mundialista no será fácil, asentando que, pese a que jugar en el Azteca como local será un privilegio, la presión de la gente será “bravísima”.

Aquí te decimos qué se dijo durante la entrevista donde Aguirre, Cuauhtémoc Blanco y compañía bailaron al compás de música sonidera, como sucede de manera tradicional en el podcast deportivo que este 17 de mayo tuvo capítulo especial.

¿Ya está la lista de la Selección Mexicana?

Pese a que no fue confirmada la lista oficial de seleccionados mexicanos para el Mundial 2026, durante la conversación con Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa, el actual técnico de la Selección Mexicana de Futbol se mostró con la seguridad de tener listos a los 26 seleccionados mundialistas para la contienda de este año, mencionando que ya tiene sus 26 jugadores seguros.

Frente a las presiones mediáticas y críticas de aficionados expectantes por el desempeño de la Selección Mexicana en el próximo Mundial, Javier Aguirre dice estar en “modo zen”, pues señala que “desde que estamos aquí lo entendemos, mi chamba es pública... no tengo ni que reprochar, ni juzgar, ni pelearme con nadie”, expresó durante la entrevista en el podcast De Compas.

¿Qué tomará en cuenta Javier Aguirre para convocar a los seleccionados para el Mundial 2026?

“Estoy intentando elegir cuates equilibrados emocionalmente, que sean fuertes también. A lo mejor se me escapa alguno que es más talentoso, pero cuates que no se arruguen, que los tengan bien puestos para que, a la hora de la verdad, jueguen”, dijo el Vasco Aguirre durante su conversación en el podcast La Guerra Fuera de la Cancha del canal de YouTube El Posscass De compass.

En esta conversación, Cuauhtémoc Blanco conversó con el Vasco, insistiendo en la juventud de los prospectos del nacido en Ciudad de México, en una justa mundialista exigente que a “él le hubiera gustado jugar”.

Frente al aseveramiento de Cuauhtémoc Blanco sobre la “gran oportunidad” que el Vasco y el seleccionado tienen en el Mundial, que se disputará con algunos partidos en el país, el DT del combinado nacional aseveró que, pese a que varios de los prospectos son jóvenes y poco conocidos, está buscando jugadores que tengan “un gran corazón y que quieran mucho a su país”, dijo “Jugadores con personalidad”, “que no se tuerzan a la primera”, dice el Vasco, señalando la importancia de la resistencia en sus convocados.