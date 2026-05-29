Mundial 2026: Estos ‘himnos’ son los menos recordados en la historia del torneo

Shakira Shakira canta 'Waka Waka', una de las canciones más recordadas en un Mundial de Futbol. (Especial)

En la historia de los Mundiales diversas canciones han surgido, algunas han sido auténticos himnos, otras fueron adaptaciones y otras quedaron en el olvido, ya que no pegaron como esperaban los organizadores.

¿Qué himnos en la historia de los Mundiales están en el olvido?

Decir cuál es la mejor canción en la historia de los Mundiales es complicado, Shakira, Jennifer López, Ricky Martin o Anastacia han sido invitados para ser parte del show vocal, pero sin duda, hay canciones que no se quedaron grabadas entre los fans del futbol.

Como ‘Live It Up’, canción hecha en Rusia, podría iniciar la lista, ya que al ser en Europa el Mundial se esperaba algo más, pero la realidad es que el tema de Nicky Jam feat. Will Smith y Era Istrefi nunca cuajó en ningún reproductor.

Otra que también quedó en el olvido es “Hayya Hayya (Better Together)” de Trinidad Cardona, Davido y Aisha, es un reggae que apareció en el Mundial de Qatar, pero la realidad es que nunca fue del gusto de los fans.

El Mundial de Italia 90 es recordado por lo mexicanos debido al escándalo de los famosos ‘Cachirules’, por lo que el Tri no fue, pero la canción “Un’estate Italiana” de Gianna Nannini y Edoardo Bennato tampoco es la más recordada entre los aficionados al futbol a pesar de que fue compuesta originalmente por el legendario Giorgo Moroder.

New Order fue parte de un Mundial… a medias

También en 1990 se lanzó el tema de New Order “World in Motion”, el cual fue cantado por miembros de la selección nacional de Inglaterra, pero muchos no recuerdan que esta canción también fue utilizada para una campaña del Mundial en ese año.

“The Time Of Our Lives” de Il Divo & Toni Braxton fue parte de la Copa Mundial de 2006, este sí era el himno oficial, pero realmente nadie la recuerda como un tema que cambiaría la historia de las Copas del Mundo.

Un tema más es ‘Boom’, ahora de Anastacia, artista que tiene un gran talento pero en verdad nunca fue algo que llamara la atención en el Mundial de Corea-Japón del 2002.

Ahora, Shakira es la encargada del nuevo tema del Mundial 2026, ‘Dai Dai’ y nuevamente es la protagonista desde el clásico ‘Waka Waka (This Time For Africa)’ y hasta el momento no ha sonado en todos los lugares.

Los organizadores han hecho un gran esfuerzo porque el tema se convierta en un clásico, pero a los fans del futbol no les termina de gustar esta nueva canción de ‘La Loba’.

Así, el Mundial 2026 pinta para que haya otro ‘himno’ para el olvido, todo depende de la respuesta de la gente cuando se dé el silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.