Anthony Gordon ficha con el Barcelona, el delantero inglés firma contrato hasta 2031

¡El FC Barcelona tiene nuevo delantero! Anthony Gordon firma con el club de futbol español por cinco años (@FCBarcelona en X)

El Fútbol Club Barcelona ha firmado a Anthony Gordon. El delantero inglés jugará con el Barça hasta 2031.

¿Quién es Anthony Gordon, el delantero que firmó con FC Barcelona?

Anthony Gordon, de 25 años de edad, tiene una trayectoria destacada a su joven edad.

Empezó jugando muy pequeño en el Liverpool FC, equipo de su ciudad natal, donde jugó de 2007 a 2012. A los once años se transfirió de equipo a Everton, el rival de su equipo de niñez. Hizo su debut en la Europa League a los 16 años y a los 18 ya se encontraba en la Premier League, siendo un factor determinante en que su equipo no bajara de división.

En enero de 2023, en vistas de entrar a la Champions League, Gordon firmó con Newcastle, donde ha demostrado ser uno de los mejores delanteros en años recientes y atrajo la atención de Barcelona.

A new force joins our rhythm.

Anthony Gordon is culer 💙❤️ pic.twitter.com/v5UefCfUme — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

¿Qué posición jugará Anthony Gordon en Barcelona?

El equipo destaca su versatilidad en la cancha, siendo hábil tanto en su posición de winger como también en la defensa. Es por lo mismo que en su propia página, el club de futbol español afirmó que delantero centro podría ser la posición en la que se desarrolle el inglés para el equipo. La Copa Mundial FIFA 2026 le permitirá ver a los culers el desempeño de este joven talento antes de su estreno con Barcelona.