Mundial 2026: ¿Qué récords romperá Lionel Messi al jugar su sexto torneo?

Lionel Messi (EFE)

La Argentina ya dio a conocer su lista final para encarar el Mundial 2026, para sorpresa de nadie, Lionel Messi comandará nuevamente a la albiceleste, pero no llegan como contendientes, sino como los Campeones defensores y la ‘Pulga’ tiene algunos récords ya establecidos, pero también, romperá otros.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Messi?

De esta forma, Messi llega a su sexto Mundial como uno de los mejores jugadores en la historia, lo ha ganado todo en su carrera y no le da miedo enfrentar a cualquiera de las 48 Selecciones que hay para la competencia.

Todo mundo sabe que Messi no tiene nada qué demostrar en el futbol, pero a pesar de eso continuará firmando récords únicos y casi imposibles de igualar, debido a la larga trayectoria que tiene hasta el momento en las canchas.

El capitán, líder y máximo símbolo del equipo campeón en Qatar 2022 jugará su sexto Mundial, algo que sólo lo hará también Cristiano Ronaldo y ningún otro jugador tiene tantos Mundiales en su haber.

¿Qué Mundiales ha jugado Messi en su carrera?

La aventura de Messi iniciará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, pero todos quieren ver a la Pulga despedirse siendo Bicampeón.

La primera aparición de Messi fue en Alemania 2006 y cuando jugó en Qatar 2022 todo mundo pensaba que se retiraría, pero la talla y estirpe del albiceleste lo empujó a aguantar otro proceso.

Messi compartía la marca de cinco participaciones con Lothar Matthäus, Antonio ‘Tota’ Carbajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado, casualmente, tres mexicanos en esta lista.

¿Qué récords implantará o aumentará Messi en el Mundial 2026?

Ahora, Messi implantará algunos récords o hasta los hará más complicados de romper. Hasta el momento, el pampero tiene 26 encuentros disputados en un Mundial dejando atrás a Lothar Matthäus (25), pero con esta participación, será casi imposible que alguien juegue más.

Por otra parte, Messi tiene 2,314 minutos disputados en Mundiales, superando al legendario Paolo Maldini, quien parecía ser de acero hasta que llegó la Pulga.

Como goleador aunque no sea su posición, Messi suma 13 tantos en Copas del Mundo, ningún otro Argentino tiene más goles que él y Gabriel Batistuta es el que más se acerca con 10. El que más tiene en la historia de Miroslav Klose con 16.

De esta forma, este puede ser el último Mundial de Messi con récords por implantar y nuevas aventuras, la Pulga no tiene nada más que demostrar en su carrera.