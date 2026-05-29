Novak Djokovic no puede con Joao Fonseca y se despide de Roland Garros

París. El serbio Novak Djokovic se despide de Roland Garros en la tercera ronda. (Agencia EFE)

El brasileño Joao Fonseca (30°) dio otra sorpresa monumental en Roland Garros, eliminó a Novak Djokovic (4°) en la tercera ronda, luego de vencer por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, en cuatro horas y 57 minutos de juego.

El partido arrancó favorable para el ex número 1 del mundo, porque aguantaba los embates del potente jugador carioca de 19 años y con dos quiebres (el sudamericano recuperó uno), se llevó la primera manga.

El segundo parcial fue más parejo, y se definió mediante la experiencia de Nole, que rompió el saque de Fonseca en el quinto game y eso le bastó para irse arriba en el marcador por 2-0, oliendo la victoria.

Fonseca apretó hacia el triunfo

En el tercer set los golpes potentes de Fonseca le empezaron a hacer daño a Djokovic, sobre todo la derecha del nacido en Río de Janeiro fue clave. Un break en el segundo juego decretó el descuento del brasileño, que desató la locura en las tribunas del Philippe Chatrier.

El cuarto parcial fue dramático. Pese al evidente cansancio, Nole luchó tras recuperar un tempranero quiebre, pero las derechas del brasileño rompieron al jugador de 39 años, que cedió por 7-5 en una hora y 20 minutos de set.

Un serbio nervioso

¡Me ganaste! Novak Djokovic y Joao Félix al final del partido de tercera ronda en París. (Agencia EFE)

El quinto set fue un atado de nervios. El desgaste le pasó la cuenta al histórico serbio, que no pudo ante la juventud de Fonseca, que se quedó con una victoria notable y sigue firme en Roland Garros.

En los octavos de final Joao Fonseca se medirá ante el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el estadounidense Tommy Paul.