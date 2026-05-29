¿Quién es Santiago Pérez, hijo del ‘Conejo’ y que es un crack en Pachuca?

Santiago Pérez Santiago Pérez es el mejor goleador de su categoría y juega con los Tuzos. (Especial)

Óscar ‘El Conejo’ Pérez es una figura indiscutible de Cruz Azul y la Liga MX, Seleccionado Nacional y con una gran currículum, pero también tiene un hijo que continuará su legado, sin embargo no es portero como su padre.

¿Quién es Santiago Pérez, hijo de ‘El Conejo’?

Así, ‘El Conejo’ Pérez tendrá su sangre en la cancha en la Liga MX próximamente, pero su hijo no sacó su talento para defender los tres palos, sino desarrolló un olfato goleador, algo que pocas veces se ve en una familia.

De esta forma, la familia Pérez tendrá presencia en la Liga MX en un futuro cercano, con Santiago Pérez, quien es delantero y no es parte de Cruz Azul, sino de otro equipo y poco a poco va tomando experiencia para llegar a grandes alturas.

Santiago Pérez es hijo del exportero Oscar ‘El Conejo’ Pérez, juega en las filiales de Pachuca y es un goleador nato, ya que lo ha demostrado en los últimos cinco torneos.

¿Cuántos goles ha anotado Santiago Pérez en su carrera?

Aunque tenga perfil bajo por el momento, Santiago Pérez logró el pentacampeonato de goleo en las inferiores del club de Hidalgo, por lo que se perfila como uno de los romperredes que seguramente vestiría la casaca del equipo mayor.

En los registros oficiales de la Liga MX, Santiago Pérez mide 1.72 metros y nació el 1 de febrero de 2009 en Monterrey, ya que su padre en ese entonces era portero de los Tigres de la UANL.

Desde el Apertura 2022, Santiago Pérez es parte de las filiales de Pachuca, al principio fue complicado pero poco a poco comenzó a mostrar sus habilidades delanteras y ya ees parte del ataque titular de esta División.

Hasta el momento suma ya 80 tantos, de acuerdo con datos oficiales de la Liga MX entre fase regular y Liguilla.

Clausura 2024: Pachuca Sub-14, 16 goles

Apertura 2024: Pachuca Sub-15, 13 goles

Clausura 2025: Pachuca Sub-15, 14 goles

Apertura 2025: Pachuca Sub-17, 10 goles

Clausura 2026: Pachuca Sub-17, 11 goles

¿Cuándo debutará Santiago Pérez en Primera División?

Hasta el momento, Pachuca no ha dado trazas de cuándo podría debutar Santiago Pérez, aunque podría ser en los próximos torneos, debido a su olfato goleador.