Boletos de WWE en México: Fechas y horarios de la preventa para los shows de RAW y Smackdown en CDMX

WWE en México Las funciones de las principales marcas de WWE se llevarán a cabo en la Arena CDMX el próximo mes de septiembre.

Durante la función de la Noche de los Grandes de AAA, la WWE anunció oficialmente que estará regresando a nuestro país para ofrecer cuatro funciones, incluidos un show de Smackdown y uno de RAW completamente en vivo desde la capital del país en el mes de septiembre y que envolverá Triplemanía 34, el evento más importante de ‘La Caravana Estelar’.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para la WWE en México?

La compra de la AAA por parte de la WWE ha desatado un nuevo auge de esta marca de la lucha libre mexicana con exponentes nacionales teniendo participación en las marcas de World Wrestling Entreteiment cono RAW, Smackdown y NXT.

Ahora, los rosters principales llegarán a México con presentaciones del “Live Tour” este 2026 así como shows en vivo de RAW Y Smackdown que serán transmitidos en Netflix como ocurre semanalmente con las más grandes superestrellas que tienen en el cuadrilátero.

La preventa de entradas comenzará este martes 2 de junio a las 10:00 horas a través del sitio oficial de SuperBoletos y concluirá el miércoles 3 de junio. Esta, será un beneficio exclusivo para personas con tarjetas de crédito o débito de Banco Azteca.

Por otra parte, la venta general comenzará a las 11:00 horas del jueves 5 de junio, también en el sitio de SuperBoletos.

This September, #SmackDown and #WWERaw return to Mexico for the first time in 15 years!!



Tickets on sale THIS FRIDAY! pic.twitter.com/SA5sq0IvLc — WWE (@WWE) May 31, 2026

Fechas, sedes y funciones de WWE en México

Luego de varios años de espera, las superestrellas más grandes de la WWE estarán de regreso en nuestro país en el mes de septiembre. La compañía busca impulsar el segundo evento de Triplemanía que estará organizando desde que se consolidó la compra de AAA Wolrdwide y que tendrá dos funciones en este 2026 entre el 12 y el 13 de septiembre en ciudades distintas.

WWE México Live Tour (Guadalajara) - miércoles 9 de septiembre

WWE México Live Tour (Monterrey) - jueves 10 de septiembre

WWE Smackdown (CDMX) - viernes 11 de septiembre

WWE RAW (CDMX) - lunes 14 de septiembre

Las dos funciones que más expectativa han generado son las de Smackdown y RAW, que se realizarán con los rosters titulares de ambas marcas y que serán transmitidos a través de Netflix como ocurre semanalmente.