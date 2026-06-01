Selección Mexicana: ¿Qué playera utilizarán en cada uno de sus partidos de la fase de grupos?

Playeras Selección Mexicana El equipo nacional será el único que tenga tres jerseys disponibles durante su paso en esta Copa del Mundo.

Estamos ya oficialmente en el mes mundialista y a solo unos días de que arranque la Copa del Mundo de la FIFA. La Selección Mexicana abrirá el torneo este próximo jueves 11 de junio enfrentando a Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte. La afición comienza a levantar sus expectativas luego de que se anunciaran a los 26 que forman parte de la lista definitiva y también sobre cómo estarán vistiendo en sus partidos de fase de grupos luego de que sacaron tres jerseys distintos para esta edición.

¿Cuáles son las playeras de México para el Mundial 2026?

Para esta edición de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana fue la única que presentó tres playeras oficiales con las cuales disputar el torneo, a diferencia de las tradicionales dos que utilizarán el resto de selecciones de “local” y “visitante”.

Desde el año pasado, pudimos empezar a conocer estas indumentarias. La primera de ellas fue la tradicional color verde con la silueta de fondo de La Piedra del Sol, emulando la equitación que utilizó México en la Copa del Mundo de Francia 1992. Posteriormente, se reveló la playera blanca de visitante con tenues grabados prehispánicos y más recientemente un jersey color negro que emula al ocupado en Sudáfrica 2010, donde enfrentaron al país anfitrión en el juego inaugural.

¿Qué playeras utilizará la Selección Mexicana en sus partidos de fase de grupos del Mundial 2026?

La edición pasada de la Copa del Mundo, México utilizó su indumentaria color verde durante los res partidos que disputó, dejando de lado la playera blanca con vivos en color guinda, lo que dejó decepcionados a varios aficionados que compraron su playera.

Ahora, de acuerdo con el sitio especializado, Footy Headlines, se espera que ‘El Tricolor’ utilice una de sus tres diferentes playeras durante sus tres partidos de la fase de grupo, lo que también formaría parte de la estrategia comercial para lucir todas sus indumentarias para esta Copa del Mundo de la siguiente manera:

México vs Sudáfrica - Jersey Verde

México vs Corea del Sur - Jersey Negro

República Checa vs México - Jersey Blanco

Aunque algunos fans esperaban que México debutara con el color negro, igual que hace 16 años contra Sudáfrica, la expectativa es que inicien con el tradicional color verde y cierren con blanco la fase de grupos. En caso de avanzar a una hipotética fase de dieciseisavos de final, el color dependería de qué selección quede “local” administrativamente y de su uniforme para que exista un contraste en el terreno de juego.