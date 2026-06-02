Boletos gratis para el México vs Serbia: bases, fechas y horarios para participar en el concurso del EDOMEX

México vs Serbia concurso Edomex El Estado de México anunció un concurso para ganar entradas al duelo México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez este 4 de junio de 2026.

La pasión por el futbol se respira con mayor claridad que nunca en tierras mexicanas, ya que el país será el anfitrión designado para liderar la inauguración del Mundial FIFA 2026 la siguiente semana, sin embargo, el entusiasmo presente también se debe a los juegos de preparación rumbo al arranque del importante torneo.

En el caso de la Selección Mexicana, su último partido amistoso será contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez, un enfrentamiento que servirá para definir el rendimiento del equipo oficial que representará el país en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de que los boletos para el juego de preparación en Toluca se agotaron rápidamente, el Estado de México ofrecerá una oportunidad imperdible a su población de ganar entradas gratis para el duelo amistoso contra Serbia, ¡te contamos cómo participar en el concurso!

México vs Serbia: ¿cuándo, dónde y a qué hora se jugará el último partido amistoso de la Selección Mexicana?

El ambiente mundialista domina cada día más los rincones de México rumbo a la inauguración del Mundial 2026, cuyo primer partido se jugará en la capital del país contra el equipo de Sudáfrica.

Sin embargo, antes de llegar al Estadio Azteca (ahora Banorte), la Selección Tricolor tendrá que enfrentar a Serbia en el último juego amistoso previo al arranque del torneo.

Este enfrentamiento se dará en tierras mexicanas, teniendo por escenario el Estadio Nemesio Diez de Toluca, y está programado para jugarse el jueves 4 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Edomex presenta concurso para el México vs Serbia: ¿cómo registrarte y ganar boletos gratis para el partido?

Debido a la importancia que representa este último juego de práctica para la Selección Mexicana, las entradas al partido se agotaron rápidamente. No obstante, el Estado de México anunció un concurso para obtener pases gratis al importante duelo contra Serbia.

La dinámica, según lo anunciaron las bases de la convocatoria, tendrá que llevarse a cabo de la siguiente manera:

Primero tendrás que registrarte en la dinámica mediante un formulario que estará disponible este 2 de junio ; finalizando el límite de tiempo, no podrás acceder al concurso.

; finalizando el límite de tiempo, no podrás acceder al concurso. Tómate un video o una fotografía donde aparezca el Colibrí institucional en tu comunidad; esta figura puede hallarse en plazas, deportivos, escuelas, senderos y oficinas gubernamentales del Estado de México.

en tu comunidad; esta figura puede hallarse en plazas, deportivos, escuelas, senderos y oficinas gubernamentales del Estado de México. En tu publicación deberás explicar por qué mereces ganar un boleto doble para el partido México vs. Serbia.

para el partido México vs. Serbia. Sube la fotografía o video a tus redes sociales (asegúrate de que tu cuenta sea pública para poder ser vista por las cuentas oficiales del Edomex).

Colibrí Edomex El colibrí institucional deberá aparecer en tu publicación para el concurso.

Los lineamientos también aclaran que deberás etiquetar y seguir a las cuentas oficiales del Estado de México, dependiendo de la aplicación digital a la que decidas subir tu participación en el concurso; los perfiles son:

tiktok.com/gobiernodeledomex

facebook.com/gobierno.edomex

instagram.com/gobierno.edomex

Requisitos para el concurso México vs Serbia del Edomex

Es importante resaltar que el registro estará disponible hasta las 23:59 horas de este 2 de junio, por lo que únicamente tendrás este martes para poder ingresar tu participación en el sistema y lanzarte a la búsqueda del Colibrí institucional señalado por los lineamientos.

Por otra parte, la convocatoria resalta como requisitos y restricciones los siguientes elementos: