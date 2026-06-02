Croacia vs Bélgica: Horario, canal, cómo y dónde ver el partido de preparación para el Mundial 2026

Croacia vs Bélgica Ambas selecciones europeas tendrán un partido de preparación para el Mundial FIFA 2026.

Estamos a unos días de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y todas las selecciones se encuentran en partidos de preparación, por lo que nos esperan algunos enfrentamientos interesantes de cara al arranque del torneo. Para el día de hoy, Croacia se estará midiendo a Bélgica, dos países clasificados y con intenciones serias por llegar lejos se medirán en un duelo de preparación en la cancha del Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac.

Después del último fin de semana de mayo, las competencias más importantes a nivel de clubes culminaron finalmente tras la final de la UEFA Champions League. Ahora, el trabajo de las selecciones nacionales toma de lleno el centro de atención con miras al inicio del Mundial FIFA 2026. Croacia y Bélgica son dos de las 16 selecciones europeas que competirán por el trofeo de Campeón del Mundo que posee actualmente Argentina, lo que promete un duelo con nombres a seguir en la próxima justa internacional.

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10:00 horas (CDMX)

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Previa del Croacia vs Bélgica | Amistoso rumbo al Mundial 2026

Como parte de sus juegos de preparación rumbo a la Copa del Mundo, dos selecciones ya clasificadas se enfrentan para seguir afinando detalles de cara a la Copa del Mundo. Tanto Croacia como Bélgica vieron recientemente a una de sus mejores generaciones hace algunos años en 2018, cuando armas terminaron en el podio de Rusia 2018. Sin embargo, ahora buscan ese recambio que les den una nueva oportunidad de pelear por los primeros lugares del futbol a nivel internacional.

Croacia tiene una base que combina a algunos de sus elementos históricos como Luka Modric, Mateo Kovaci, Ivan Perisic y Ante Kramaric. Sin embargo, necesita que sus nuevos valores hagan valer sus condiciones físicas para poder aspirar de nueva cuenta a una Copa del Mundo histórica. En su fase de grupos clasificaron de forma invicta con ocho triunfos y un empate, superando a República Checa (rival de México en fase de grupos).

De forma similar, Bélgica llegó a la Copa del Mundo sin ninguna derrota durante su proceso con cinco victorias y tres empates. Los ‘Diablos Rojos’ tuvieron su mayor fortaleza en el sector defensivo, siendo una de las selecciones de toda la UEFA en recibir menos anotaciones para llegar al Mundial. De aquel equipo que terminó tercero en 2018 quedan algunos elementos como Courtois y Kevin De Bruyne, pero los belgas llegan con elementos más jóvenes a tratar de emular lo que ha sido una de las mejores paricipaciones en su historia hace 8 años.