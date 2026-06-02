El placer secreto de la injusticia

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La meritocracia entra limpia y sale despeinada

Nos gusta decir que el deporte premia al mejor. Lo decimos con una fe tan ordenada que casi parece mentira oficial. El que entrena más, gana. El que juega mejor, gana. El que tiene más talento, más disciplina, más presupuesto, más piernas, más historia, más patrocinadores y más fisioterapeutas, gana. Así nos gusta pensar: el deporte como una pequeña república del mérito, con pasto bien cortado y justicia en shorts.

Pero luego empieza el partido y la realidad, que nunca ha sido muy respetuosa de los discursos, mete la pierna.

El favorito domina, toca, llega, estrella dos balones en el poste, obliga al portero rival a parecer santo de barrio. Y de pronto el equipo chico, ese que había venido más a resistir que a existir, cruza media cancha, tira una vez, rebota en una rodilla, engaña al arquero y entra. Uno a cero.

Entonces ocurre algo indecente: nos emocionamos.

No todos, claro. El aficionado del favorito siente que el universo perdió los papeles. Pero el neutral, ese personaje peligroso porque no debe lealtad sino curiosidad, sonríe. No sonríe por maldad, o no sólo. Sonríe porque acaba de ver cómo la lógica se cayó de su silla.

El débil nos presta una venganza

El favorito cayendo produce una emoción casi biológica. Algo antiguo se despierta. Tal vez porque casi todos, en algún rincón de la vida, hemos sido el equipo chico. Hemos llegado con menos recursos, menos apellido, menos contactos, menos banca, menos tiempo, menos aire. Hemos enfrentado rivales que parecían traer el marcador escrito desde antes.

Por eso cuando cae el poderoso, aunque sea en una cancha, sentimos que algo se acomoda en una zona muy vieja del pecho. No es justicia completa. No alcanza para corregir el mundo. Pero sirve como miniatura de revancha. Una piedrita lanzada contra el palacio. Un estornudo en la ceremonia de los importantes.

El deporte nos gusta cuando confirma el mérito, sí. Pero nos atrapa cuando lo interrumpe. Si siempre ganara el mejor, el deporte sería contabilidad. Veríamos tablas, presupuestos, probabilidades, nóminas, ranking, y luego nos iríamos a dormir temprano, derrotados por la eficiencia. Lo insoportable de un mundo perfectamente justo es que se parece demasiado a una oficina.

En cambio, la injusticia deportiva introduce una música torcida. El débil gana sin merecerlo del todo. El fuerte pierde sin haberlo hecho tan mal. El árbitro se equivoca. El balón pega en el poste y sale o entra por una decisión geométrica que nadie votó. Y ahí estamos nosotros, fascinados por ese desorden con uniforme.

La pelota no leyó el reglamento moral

La pelota tiene una virtud filosófica: no respeta biografías. No sabe quién entrenó más, quién invirtió mejor, quién merece cerrar su carrera con gloria, quién trae un país entero rezando con la mandíbula apretada. La pelota rueda con una indiferencia que, si fuera persona, nos caería mal.

Por eso el deporte nunca es pura meritocracia. Y gracias a eso respira. Hay justicia, pero también rebote. Hay disciplina, pero también viento. Hay táctica, pero también una torpeza que termina en gol y después pretende haber sido jugada preparada. El deporte sería moralmente más cómodo si siempre premiara al más digno. También sería mucho más aburrido, como una junta donde todos tienen razón.

Nos gusta la injusticia deportiva porque no nos destruye. La podemos mirar sin quedar sepultados por ella. En la vida, la injusticia duele, arruina, excluye, humilla. En el deporte, a veces, la injusticia se vuelve relato. Tiene marcador, repetición, discusión de mesa, insulto al árbitro, conspiración doméstica y memoria colectiva. Es una injusticia domesticada: muerde, pero deja anécdota.

Defendemos el mérito…pero

El problema es que nos revela. Creemos amar la justicia, pero celebramos cuando David le pega a Goliat con una piedra que quizá no cumplía el reglamento. Queremos que gane el mejor, salvo cuando el peor trae una historia más hermosa. Defendemos el mérito, pero secretamente le abrimos la puerta al milagro, ese delincuente elegante.

El deporte nos importa porque en él la justicia no gobierna sola. Comparte el poder con el azar, la torpeza, el miedo, la inspiración y esa señora impredecible que llamamos pelota.

Y cuando el favorito cae, no sólo cae un equipo. Cae, por un instante, la sospecha de que todo estaba decidido desde antes. Esa caída no arregla la vida. Pero la contradice un rato. Y a veces, para seguir respirando, basta con ver al destino tropezarse en público.