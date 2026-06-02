Boletos para Triplemanía 34: estos son los precios y zonas para la la Lucha Libre AAA en CDMX

¡Triplemanía vendrá con dos noches de peleas! ¡Ya casi puedes adquirir tus boletos! (WWE)

¡Triplemanía 34 ya tiene fecha y se acerca la preventa de boletos! Mira cuánto costará asistir al espectáculo que se llevará a cabo en la Arena CDMX el próximo 13 de septiembre.

¿Cuándo será la Triplemanía 34?

El show más esperado de la Triple A fue anunciado en dos partes. El 9 de mayo, durante el evento Backlash de la WWE, que desde el año pasado es la empresa matriz de la AAA, se anunció la fecha para la primera noche de peleas, el viernes 11 de septiembre, y la fecha y sede la segunda: el domingo 13 de septiembre en la Arena CDMX. No fue hasta la Noche de Los Grandes, en Monterrey, que nos enteramos que el primer espectáculo se llevará a cabo en Las Vegas.

Este será el primer Triplemanía que abarcará múltiples noches desde 2024. También es significativo que, desde el año 2000, en que la sede de este evento fue Tokio, no había tomado lugar fuera de México.

🚨 PRECIOS DE BOLETOS OFICIALES 🚨



LUCHA LIBRE AAA 🤼🏽 TRIPLEMANÍA 34

🗓️ Domingo 13 de Septiembre del 2026 🗓️

🏟️ Arena CDMX 🏟️

📍 Ciudad de México 📍



🎟️ Precios de Boletos con Cargos 🎟️



VIP 1 Ultimate: $20,545

VIP 2 360 Superstar: $15,055

VIP 3 Ringsider: $13,530

Primera… pic.twitter.com/j6zO9pRdmZ — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) June 2, 2026

¿Cuánto costarán los boletos para Triplemanía 34?

¡Las personas que quieran asistir al evento de lucha libre tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos muy pronto!

La preventa de los boletos se llevará a cabo el viernes 5 de junio a partir de las 10:00 horas en la página Superboletos. Los tarjetahabientes de Banco Azteca contarán con una preventa exclusiva los días 2 y 3 de junio a la misma hora.

Estos serán los costos, de los más caros a los más baratos: