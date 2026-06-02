Selección Mexicana tiene los boletos más caros para el Mundial 2026 con casi 2 mil dólares en promedio por entrada

Selección mexicana Ver jugar al 'Tri' en el Estadio Azteca se ha convertido en el lujo más exclusivo de la justa mundialista; las entradas en reventa promedian casi 2 mil dólares (CUARTOSCURO)

El 11 de junio dará inicio al Mundial 2026, pero para los aficionados de la Selección Mexicana, la verdadera prueba no solo estará en la cancha, sino en la cartera. De acuerdo con los análisis más recientes de TicketData, los tres partidos que tendrá México en la Fase de Grupos particularmente el Estadio Azteca, con un valor de casi 2 mil dólares en promedio por entrada.

A pesar de que los precios en algunas sedes de Estados Unidos y Canadá han mostrado los precios bastante bajos las últimas semanas para que siga vigente la demanda. El promedio por boleto para ver al ‘Tri’ ronda la exorbitante cifra de casi 2,000 dólares, que vendría siendo aproximadamente entre $34,000 y $38,000 pesos mexicanos, superando el margen general de la fase de grupos en otros países.

The most expensive teams to see at the World Cup by average ticket price:



🇲🇽 Mexico ($1,848)

🇵🇹 Portugal ($1,391)

🇨🇴 Colombia ($1.298)

🇧🇷 Brazil ($1,250)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland ($958)

🇦🇷 Argentina ($953)

🇿🇦 South Africa ($934)

🇰🇷 South Korea ($921)

🇪🇸 Spain ($884)

🇺🇸 USA ($857)



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Las selecciones más costosas

Con el listado proporcionado por TicketData, el top 10 de selecciones con partidos más caros

México ($1,848)

Portugal ($1,391)

Colombia ($1.298)

Brasil ($1,250)

Escocia ($958)

Argentina ($953)

Sudáfrica($934)

Corea del Sur ($921)

España ($884)

Estados Unidos ($857)

El fenómeno de la escasez en el Estadio Azteca

El partido inaugural del próximo 11 de junio, donde México se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Azteca, es el ejemplo más claro. Los reportes indican que los precios mínimos para acceder a este encuentro histórico ya superan los 1,500 dólares, mientras que el precio promedio de reventa se dispara por encima de los 2,800 dólares, convirtiéndolo en uno de los partidos más cotizados de toda la primera fase.

Un fuerte impacto para el bolsillo local

Mientras que en sedes estadounidenses como Atlanta o Seattle el boleto más barato equivale a menos del 1% del ingreso per cápita de sus habitantes, en la Ciudad de México y Guadalajara un aficionado tendría que pagar más del 20% solo para adquirir una entrada de categoría baja en la reventa legalizada.

Con la fiebre mundialista alcanzando su punto máximo y las dinámicas de precios de la FIFA siendo fuertemente cuestionadas, queda claro que alentar a la Selección Mexicana en casa será una experiencia exclusiva para quienes quieran tener los bolsillos enteros.