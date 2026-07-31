Osmar Olvera y Juan Celaya triunfan en el trampolín 3m sincronizados

Santo Domingo 2026. Osmar Olvera y Juan Celaya conquistan el oro centroamericano en trampolín de 3m sincronizados. (COM)

La pareja de Osmar Olvera y Juan Celaya se llevó la medalla de oro en la final de trampolín 3m sincronizados, de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los que México ya suma cinco medallas de oro en apenas la segunda jornada de clavados.

Olvera y Celaya, medallistas olímpicos de plata en París 2024 en la misma prueba, hicieron valer el pronóstico de favoritos y se impusieron con un total de 419.34 puntos a la pareja colombiana de Luis Uribe y Sebastián Morales (414.99) y a la de República Dominicana con Fandiel Gómez y José Calderón (345.57) merecedores a las preseas de plata y bronce en el mismo orden.

Para Osmar es su segunda presea de oro en la justa centroamericana tras la obtenida el jueves en trampolín de 1m, para Celaya es su primera de oro y la segunda en general después del bronce cosechado en el trampolín de 1m.

“Tenemos que trabajar mucho para ganar la medalla en sincronizados en los Juegos Panamericanos y en Los Ángeles 2028, así que es muy bueno iniciar con esta medalla el ciclo”, dijo Osmar Olvera.

A ambos clavadistas aún les falta competir en el trampolín de 3m en la tercera jornada de este sábado.

Previo al oro de Olvera y Celaya, la también mexicana Rut Páez de 17 años se coronó como la mejor de la zona en trampolín de 1m femenil al sumar 265.20 unidades.

Paéz al igual que Osmar Olvera sumó su segunda presea de primer lugar en su debut centroamericano, tras la victoria en pareja con Zyanya Parra el trampolín de 3m sincronizados.

La medalla de plata fue para la colombiana Daniela Zapata (253.35) y la de bronce para la cubana Prisis Ruiz (248.50). Zyanya Parra terminó en el quinto sitio

Este sábado, en la tercera jornada de clavados sólo se disputará la final de trampolín 3m masculino con la intervención de Osmar Olvera y Juan Celaya.