Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 3 | Apertura 2026

La Liga MX del futbol mexicano continúa con su torneo de Apertura 2026 y las ilusiones renovadas. Con los equipos favoritos repartidos entre el fin de semana, Cruz Azul, el vigente campeón del torneo, se enfrentará como local ante un Atlante recién incorporado en el Estadio Banorte. Además, Puebla y Chivas se estarán midiendo en un partido que promete a dos contendientes importantes por la liguilla de este semestre.

Asimismo, también tendremos el encuentro entre América y Santos, que se sigue adaptando de nuevo en la primera división.

¡Ya se viene la #J3 de #LaLigaDeLaAfición! ⚽️



Acá les dejamos la #Agenda para que no se pierdan ningún partido. 👊🏻🔥



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 https://t.co/ydZDyHivMI#MásAcciónMásDiversión 🔥 pic.twitter.com/xYYIFN7fkQ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 28, 2026

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 3

Puebla vs Guadalajara | viernes 31 de julio (19:00 horas)

El telón de la Jornada 3 se levanta en el Estadio Cuauhtémoc con un duelo en el que ambos equipos necesitan sumar. Puebla buscará hacerse fuerte en casa, mientras que Chivas intentará mantener el buen paso y llegar con confianza al receso por la Leagues Cup.

Juárez vs Pumas | viernes 31 de julio (21:00 horas)

Los Bravos de Juárez reciben a unos Pumas que vienen de mostrar una mejor versión en la fecha anterior. Para los fronterizos será una oportunidad de conseguir su primera victoria del torneo, mientras que los universitarios buscarán ligar triunfos antes de hacer una pausa en la Liga MX.

Atlético de San Luis vs Tijuana | viernes 31 de julio (21:00 horas)

El Atlético de San Luis intentará aprovechar la localía para conseguir tres puntos importantes después de un inicio irregular. Del otro lado estará Tijuana, uno de los equipos que mejor comenzó el torneo y que buscará mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

Querétaro vs Tigres | sábado 1 de agosto (17:00 horas)

La actividad del sábado comenzará en La Corregidora con un Querétaro obligado a reaccionar frente a unos Tigres que parten como uno de los favoritos para pelear los primeros puestos del Apertura 2026.

Atlas vs Monterrey | sábado 1 de agosto (19:05 horas)

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Atlas y Monterrey. Ambos clubes cuentan con planteles competitivos y buscarán mantenerse cerca de la parte alta de la tabla antes del parón del campeonato.

León vs Pachuca | sábado 1 de agosto (19:06 horas)

El llamado “duelo del Bajío” promete intensidad cuando León reciba a Pachuca. Los dos equipos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla y llegar con impulso a la siguiente etapa del semestre.

Cruz Azul vs Atlante |sábado 1 de agosto (21:00 horas)

La Máquina tendrá un compromiso especial al enfrentarse al Atlante, en un choque entre dos clubes históricos del futbol mexicano. Cruz Azul buscará confirmar su buen momento, mientras que los Potros intentarán dar la sorpresa en uno de los partidos más llamativos de la fecha.

América vs Santos | domingo 2 de agosto (17:00 horas)

El domingo abrirá con un duelo en el que América buscará imponer condiciones como local frente a Santos Laguna. Las Águilas quieren seguir sumando para mantenerse entre los protagonistas del torneo, mientras que los laguneros intentarán llevarse puntos de una de las canchas más complicadas del campeonato.

Toluca vs Necaxa | domingo 2 de agosto (19:05 horas)

La Jornada 3 cerrará en el Estadio Nemesio Diez con el enfrentamiento entre Toluca y Necaxa. Los Diablos Rojos tratarán de aprovechar el apoyo de su afición para quedarse con la victoria, mientras que los hidrocálidos buscarán sorprender y despedirse del torneo local con un resultado positivo antes de la pausa por la Leagues Cup.