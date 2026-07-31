México y la condena del favorito

. Ganar también cansa. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Hay delegaciones que llegan a unos Juegos con hambre. México llega, además, con expediente.

En Santo Domingo 2026 no se le mira como promesa, sino como obligación. Al favorito se le concede poco derecho al asombro: si gana, hizo lo suyo; si pierde, debe presentar acta de defunción del sistema deportivo. Esa es la crueldad del lugar alto: convierte la victoria en trámite y la derrota en escándalo.

México busca el tricampeonato centroamericano y caribeño con alrededor de 700 atletas. La cifra suena robusta, casi blindada. Pero ningún número compite solo. Dentro de esos 700 hay clavados, tiro con arco, atletismo, judo, remo, taekwondo, natación artística, levantamiento de pesas, deportes de conjunto, deportes que se ven y deportes que sólo existen para el público cuando ya traen una medalla colgada.

El favorito no carga una bandera. Carga una expectativa con tela.

El oro esperado brilla menos

En San Salvador 2023, México ganó 353 medallas: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce. Su mejor actuación histórica en la justa. Además, lideró 21 deportes. El dato debería sonar a fiesta completa, pero el éxito repetido tiene un defecto: acostumbra mal a la mirada.

Cuando un país gana mucho, la gente deja de celebrar la medalla y empieza a auditarla.

“¿Por qué no más?”“¿Por qué se perdió esa?”“¿Quién falló?”“¿Dónde está Cuba?”“¿Qué hizo Colombia?”“¿Cuántos oros faltaron?”

El oro esperado brilla menos porque llega con cita previa. No entra como milagro; entra como recibo pagado. Y sin embargo, cada oro tiene detrás un cuerpo que no entrenó “por obligación histórica”, sino por algo mucho más incómodo: disciplina diaria, dolor específico, miedo propio, lesión posible, familia esperando y una federación que a veces ayuda, a veces estorba y a veces sólo aparece en la foto.

El medallero parece una tabla. En realidad, es una multitud comprimida.

Ahí cabe el atleta famoso, como Osmar Olvera o Alejandra Valencia, que llega con nombre y presión. Pero también cabe el competidor casi anónimo que quizá gane una medalla que México contará como propia antes de aprenderse su historia. La patria tiene esa habilidad: se vuelve íntima del atleta después del podio.

La obligación no se cuelga al cuello

Barranquilla 2018 fue una corrección de jerarquía: 341 medallas y un título que México no conseguía con Cuba presente desde 1966. San Salvador 2023 volvió esa corrección costumbre. Santo Domingo 2026 quiere convertirla en dominio.

Pero dominar una región no es sólo ganar medallas. Es sostener procesos. Es tener entrenadores, instalaciones, calendarios, médicos, viajes, presupuesto, federaciones que no confundan administrar con sobrevivir. Es cuidar a los atletas cuando todavía no ganan, no sólo felicitarlos cuando ya sirven para el comunicado.

El favorito tiene dos rivales. Uno está enfrente: Cuba, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Jamaica, Guatemala, los países que no llegan a aplaudir a México, sino a quitarle metales. El otro rival está dentro: la tentación de creer que la historia compite en lugar del cuerpo.

Ninguna superioridad se hereda completa

La tradición acompaña, pero no lanza la jabalina. El presupuesto ayuda, pero no ataja un penal. La bandera emociona, pero no corrige una mala salida. El discurso puede viajar cómodo; el atleta tiene que llegar en forma.

Por eso la condena del favorito es tan extraña. México debe ganar, pero cada atleta debe hacerlo como si no hubiera garantía alguna. La delegación carga el pronóstico; el cuerpo carga la prueba. Y entre uno y otro hay una distancia que no se llena con himno.

Si México consigue el tricampeonato, muchos dirán que era lo esperado. Quizá tengan razón. Pero lo esperado también debe ejecutarse. También pesa. También se puede romper.

Porque en el deporte ninguna superioridad se hereda completa. Cada edición vuelve a preguntar lo mismo, con paciencia cruel: no quién fuiste, sino qué hiciste ahora con aquello que decías ser.