Gaby López se despide temprano del AIG Women’s Open

IAG Women's Open. Gaby López no logra su objetivo de jugar todo el fin de semana en el Royal Lytham & St Annes Golf Club en Inglaterra. (Foto especial)

Gaby López se despide del AIG Women’s Open, luego de una segunda ronda de 74 golpes y un acumulado de cinco sobre par, que la dejan por segunda vez consecutiva sin llegar al fin de semana en un torneo Major.

Hace tres semanas, la mexicana no pasó el corte en el torneo The Amundi Evian Championship que se jugó en Francia y que correspondía al cuarto torneo grande de la temporada LPGA Tour.

Ahora en el histórico Royal Lytham & St Annes Golf Club en Lancashire Inglaterra, Gaby tampoco superó el corte del quinto y último Major de la temporada 2026.

El jueves la capitalina inició con ronda de 73 golpes que aún le daban esperanzas de poder jugar todo el fin de semana, pero tras sus 74 golpes del viernes que incluyó un birdie y cuatro bogeys todo se complicó y se despidió temprano del suelo inglés.

Para Gaby que llegó al evento como la número 14 del ranking mundial, es su segundo corte no librado en 12 torneos jugados en lo que va de la actual temporada.

La colombiana María José Marín también se despidió del torneo inglés, luego de una ronda de 79 golpes y suma de +10, a la jugadora amateur se sumó también el despido de la ecuatoriana Daniela Darquea, quien culminó con +11 impactos.

El liderato lo asumió la sudcoreana Haeran Ryu, tras rondas de 66 y 69 y suma de -7 impactos, la japonesa Shiho Kuwaki es segunda con -6, mientras la tailandesa Jeeno Thitikul y la estadounidense Yealimi Noh comparten el tercer sitio con -5.

Nelly Korda, la actual número uno del mundo, se repuso de su ronda inicial de 73 golpes y con una de 68 en vienes ascendió 39 puestos para estar ahora empatada en el sitio 14 con un acumulado de -1 golpe y aún con posibilidades de pelear por los primeros sitios.