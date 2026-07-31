Puebla vs Chivas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Guadalajara en la Liga MX

Puebla vs Chivas Guadalajara va por su segundo triunfo consecutivo del Apertura 2026 (Crónica Digital)

Puebla y Chivas protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo.

Club deportivo Guadalajara busca su segundo triunfo consecutivo de la temporada y quiere dar un golpe de autoridad en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 31 de julio.

El historial reciente favorece ampliamente al Rebaño, que ha convertido a La Franja en uno de sus rivales más cómodos durante los últimos torneos.

Con esa tendencia como respaldo, el equipo dirigido por Gabriel Milito tratará de mantener su dominio y sumar tres puntos que le permitan continuar su ascenso en la tabla general de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Puebla vs. Chivas: partido de la jornada 3 de la Liga MX

El equipo dirigido por Gerardo Espinoza sufrió una derrota de 2-1 frente a Cruz Azul en la jornada anterior, resultado que lo dejó con tres puntos y ubicado en la parte media de la clasificación. Ahora intentará hacerse fuerte en el Cuauhtémoc para conseguir su primera victoria como local del torneo.

Guadalajara, por su parte, encontró un impulso importante tras vencer 1-0 a FC Juárez con un gol de Roberto Alvarado en el tiempo agregado. Ese triunfo permitió al conjunto rojiblanco sumar sus primeros tres puntos del certamen y recuperar confianza de cara a una visita que representa una buena oportunidad para confirmar su crecimiento futbolístico.

Las estadísticas recientes también colocan al Rebaño como favorito. EL equipo donde milita la Hormiga González ha ganado cinco de sus últimos seis enfrentamientos ante Puebla, además de enlazar tres victorias consecutivas frente a los poblanos. Durante esa racha tampoco ha permitido anotaciones, acumulando 298 minutos sin recibir gol en esta rivalidad.

Otro dato que fortalece las aspiraciones del Guadalajara es su capacidad ofensiva frente a La Franja. El cuadro tapatío ha marcado al menos una vez en ocho de sus diez partidos más recientes contra Puebla, incluyendo la goleada por 5-0 conseguido en el Clausura 2026.

¿A qué hora juegan Puebla vs. Chivas hoy?

El encuentro que abre la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 se disputará este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Puebla vs. Chivas?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Puebla y Guadalajara mediante televisión abierta y de paga. La transmisión estará disponible por Azteca 7 y ESPN. Quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo a través de la plataforma Disney+ Premium.

Alineaciones probables Puebla vs. Chivas

Puebla saldría al terreno de juego con Ricardo Gutiérrez en la portería; Ángel Leyva, Juan Vargas y Facundo Almada en la defensa; Sergio Sanabria, Alberto Herrera, Fernando Monárrez, Alejandro Organista y Kevin Velasco en el mediocampo; Luifer Hernández y Emiliano Gómez en el ataque.

Guadalajara tendría como titulares a Raúl Rangel; José Castillo, Bryan González, Luis Romo, Rubén González; Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Jordan Carrillo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado y Armando ‘La Hormiga’ González.