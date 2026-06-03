Bravos amarra la serie ante Diablos, en CDMX

HUELE A BARRIDA. Este jueves se disputará, en el Estadio Alfredo Harp Helú, el tercero y último de la serie.

Gabriel Cancel conectó cuadrangular de dos carreras en la primera entrada y Bravos de León dominó el segundo encuentro ante Diablos Rojos del México, para vencer al equipo bicampeón 5-3, y con ello amarró la serie en la capital del país.

Los visitantes controlaron los bates de los escarlatas por segundo día consecutivo, y con una ofensiva que produjo en tres innings diferentes golpearon a Diablos, que perdieron su primera serie en casa en el año, y la primera desde junio de 2025 (Acereros de Monclova).

El ataque de los de León comenzó en la primera entrada, con vuelacercas de Gabriel Cancel, quien remolcó a Esteban Quiroz, para irse al frente 2-0. El segundo rollo también dejó una producción de dos carreras, gracias a Jermaine Palacios y Magneuris Sierra, quienes fueron impulsados por un doblete de Quiroz.

Con la pizarra 4-0 a favor, Bravos controló el partido con los brazos de Faustino Carrera, Phillip Valdez y Francisco Pérez.

Al llegar a la cuarta entrada, León, como si estuviera en casa, anotó una más, con Palacios, quien bateó un doble, avanzó a tercera en bola ocupada por rola de Sierra y pisó home en pisa y corre a fly de Quiroz.

Reacción escarlata

En la quinta entrada, y con dos outs, el lanzador Valdez cometió un error al tirar mal a primera tras rolita de Franklin Barreto, lo que permitió que el octavo en el orden se embasara. Vino Juan Gamboa con hit al derecho; Moisés Gutiérrez recibió golpe y Robinson Canó conectó imparable para remolcar a Barreto y Gamboa, para el 5-2.

Los escarlatas buscaban una racha más, y en la sexta Julián Ornelas se embasó con toque de bola, Carlos Pérez conectó sencillo por tercera y Luis Liberato bateó hit por el derecho, para que anotara Ornelas. Finalmente, Barreto conectó un roletazo que mandó a Pérez a la registradora, para el 5-4.

Pero León estaba enfocado en llevarse la victoria y la serie, y en la octava entrada sellaron el triunfo con Sierra entrando de caballito ante un descontrolado relevo de Jimmy Yacabonis; mientras que Cancel y Pimentel entraron con doble de Connor Panas, para el 8-4 definitivo.

Bravos apunta a la barrida

Este jueves se disputará, en el Estadio Alfredo Harp Helú, el tercero y último de la serie, que ya va a favor de los visitantes, quienes buscan la barrida que les empataría con Diablos en los standings de la Zona Sur con marca de 25-17.