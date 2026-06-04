¿Cómo jugó México contra Serbia? Videos de todos los goles en el último partido antes del Mundial 2026 (Cuartoscuro)

Una voltereta implacable. La Selección Mexicana cerró su fase de preparación frente a Serbia con una goleada de 5 goles a 1.

La alineación que por mucho fue catalogada como el “11 estrella” de Javier Aguirre cerró en el Estadio Nemesio Diez su último partido de preparación antes de dar paso al encuentro frente a Sudáfrica el 11 de junio, para abrir la fiesta mundialista en los tres países sede. Te compartimos cómo fueron los goles del Tri en el estadio de los Diablos.

México comienza perdiendo el partido vs Serbia

Petar Stanić, centrocampista ofensivo del Ludogorets Razgrad, club de la Primera División búlgara, abrió el marcador en el último partido amistoso para ambos equipos, tras un ataque ofensivo que, pese a ser contenido por la defensa de Aguirre, terminó definido con autoridad en una de las esquinas del arco de Raúl Rangel.

Aquí el video del momento exacto en que cayó el primero del encuentro narrado por Enrique Bermúdez:

¡Gol de Petar Stanić (Serbia) tras error de Johan Vásquez (México) para el 1-0! Narración de @enriquebermudez para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/AhU8OmggGe — lilboimx (@lilboimx) June 5, 2026

Johan Vásquez empata para México con un golazo de cabeza

Uno de los mejores goles del partido estuvo a cargo de Johan Vásquez, quien vive el mejor momento de su carrera profesional, consolidándose como el defensor central más importante e irremplazable de la Selección Mexicana y portando el gafete de capitán en el Genoa de Italia. Aquí el lujo visual que Vásquez anotó en el Nemesio Diez para poner el marcador 1-1.

GOAL MEXICO!!!!! VASQUEZ SCORES AND MAKES IT 1-1 VS SERBIA!!!!



pic.twitter.com/us3tqNAmdi — 𝑾𝒆𝒔𝒍𝒆𝒚²⁹ (@CFCFofana) June 5, 2026

México da la vuelta al marcador con autogol de Serbia al final del primer tiempo

En un error de comunicación entre la defensa serbia y el portero, un autogol en una jugada de trámite terminó dando la ventaja a México antes de finalizar el primer tiempo, dejando el marcador 2 goles a 1.

Por Dios, lo que acaba de hacer Serbia es imposible de explicar. Miren este gol que se hacen. 🇷🇸



México al lado de los serbios es el Brasil del 70. pic.twitter.com/5Rpu7mUVfF — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 5, 2026

Raúl Jiménez agarra una rebanada de las cinco del pastel

Raúl Jiménez, actual estrella del Fulham Football Club, se hizo presente en Toluca anotando el tercer gol del partido. Tras un rebote de Quiñones, el acreedor al Premio ESPY a la Mejor Jugada reventó las redes serbias.

¡¡GOOOOOOOOL DE RAÚL ALONSO JIMÉNEZ, SE JUNTARON LOS AMERICANISTAS!!🦅🇲🇽



MÉXICO 3-1 SERBIA.👏🏻pic.twitter.com/2nzWHcYJxL — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 5, 2026

Otro error de la defensa serbia le da un gol más a México

El 4-1 fue resultado de un error defensivo de un equipo serbio que se vio superado a nivel futbolístico por la escuadra comandada por Aguirre, quien a partir de este partido tendrá una idea más clara de su once titular para el encuentro frente a Sudáfrica, pues la capacidad de mantener y circular el balón pareció más fluida, dejando de lado que Serbia también presentó errores que terminaron convirtiéndose en goles contundentes.

🇲🇽| VIROU GOLEADA!!!!



O México faz 4 a 1 contra a Sérvia em outro gol contra dos europeus.@territoriomls pic.twitter.com/r98qr13ddP — Cristian Moraes (@ocrismoraes) June 5, 2026





Así fue el quinto con el que el Tri terminó la goleada

El quinto gol de México fue obra de Luis Chávez, quien con ello deja en claro que está al 100 por ciento y que puede llegar a la Copa del Mundo peleando seriamente por la titularidad.

Más allá del resultado, el encuentro deja sensaciones positivas para Javier Aguirre a pocos días del inicio del Mundial 2026.

La contundencia ofensiva, la recuperación de jugadores clave y la consolidación de una base titular aparecen como algunos de los puntos más destacados en la última prueba antes del debut mundialista.