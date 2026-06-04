FIFA World Cup: Launch Edition: ¿Cuándo sale el nuevo juego de Netflix del Mundial 2026 y tendrá un costo extra a la membresía? (X: @Netflix)

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha presentado FIFA World Cup: Launch Edition, el nuevo videojuego inspirado en la Copa del Mundo 2026, que formará parte del catálogo de más de 80 videojuegos en Netflix Games.

El Mundial 2026 se acerca, y los artículos relacionados con la contienda de triple sede son fuente de inspiración para sacar miles de productos pintados con los colores del FIFA World Cup 2026, desde álbumes Panini de colección, pasando por servicios de turismo para extranjeros y ahora, un videojuego oficial que podrás jugar desde tu televisor o computadora, con el móvil como mando y hasta cuatro jugadores.

Aquí te decimos cómo es el nuevo videojuego que FIFA sacará en Netflix, la fecha de estreno y si tiene un costo adicional a tu membresía en la plataforma de streaming.

¿Cómo es el FIFA World Cup: Launch Edition y cuándo sale en Netflix Games?

De acuerdo con el anuncio oficial en la cuenta de X de Netflix, en FIFA World Cup: Launch Edition podrás elegir a tu equipo de un cuadro completo de 48 naciones, en un juego de futbol de ritmo rápido, desarrollado en una colaboración entre FIFA, Netflix Games y Delphi Interactive.

Más de mil 200 jugadores formarán parte del juego inspirado en la Copa del Mundo 2026, en partidos que se desarrollarán en los 16 estadios sede distribuidos entre los tres países anfitriones.

De acuerdo con la plataforma de streaming, que incursiona en el mundo de los videojuegos con más de 80 títulos, FIFA World Cup: Launch Edition estará disponible el próximo 11 de junio en Netflix Games, a la par del partido inaugural del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana de Futbol se enfrentará contra Sudáfrica en la Ciudad de México.

¿Qué es Netflix Games y sus juegos tienen un costo?

FIFA World Cup: Launch Edition no tendrá un costo adicional si ya cuentas con una membresía de streaming, pues forma parte de los beneficios que el gigante estadounidense ofrece a sus suscriptores, junto con otra lista de 80 juegos.

Aunque la propuesta de Netflix para ofrecer un catálogo de juegos de fácil acceso a sus suscriptores no es nueva, pues Netflix Games salió en 2021, muchos aún desconocen esta faceta de la plataforma de streaming.

Netflix Games Studios está conformado por desarrolladores de Night School Studio, Boss Fight Entertainment, Next Games, Spry Fox y otro estudio fundado desde cero en Helsinki, para llevar a cabo el desarrollo de juegos que se pueden disfrutar desde teléfonos móviles, televisión y PC.