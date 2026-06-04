México vs. Serbia: con este 11 inicial salió la Selección Mexicana… ¿Mora será banca en el Mundial 2026? (Cuartoscuro)

Algunos califican a esta como la selección de jugadores sólidos que tiene el Vasco entre sus filas.

Raúl Tala Rangel, de nuevo en lugar de Guillermo Ochoa; ¿este será el 11 definitivo para el partido ante Sudáfrica? Te decimos cuál fue la alineación y cómo va el Tri esta tarde en el Estadio Nemesio Diez.

Lista inicial de la Selección Mexicana contra Serbia:

Los 11 jugadores de la Selección Nacional de Futbol de Serbia tienen encima todos los reflectores, pues analistas especializados apuntan a que podría tratarse del cuadro del debut el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

La Selección Mexicana de futbol compartió en su cuenta de X la alineación inicial del último encuentro de preparación antes de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Aquí te compartimos quiénes fueron los 11 titulares al inicio ante Serbia:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez

¿Mora será banca en el Mundial 2026?

Pese a que Gilberto Mora se perfila como el futbolista más joven en disputar un Mundial con México, no formó parte del 11 inicial de la Selección Mexicana en el último partido de preparación.

Sin embargo, el jugador de Xolos se perfila como uno de los prospectos más sólidos en la lista de El Vasco.

¿Cómo va México vs Serbia?

México concluye el primer tiempo con marcador de 2 goles a 1 antes de regresar a los vestidores.

El seleccionado nacional comandado por Aguirre se va a la delantera al minuto 2 de compensación, con un autogol de Serbia.

Hasta los últimos minutos de la primera mitad, el Tri logra remontar el marcador para llegar con mayor contundencia al segundo tiempo... ¿Cómo terminará el último partido de preparación de México antes de inaugurar ante millones de ojos el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México?