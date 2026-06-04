España deja dudas tras empatar con Irak antes del Mundial

AJUSTES. El técnico Luis de la Fuente optó por un cuadro alternativo con la intención de probar variantes, pero el funcionamiento colectivo estuvo lejos de lo esperado. (Cabalar/EFE)

La selección de España ofreció una actuación irregular en su último partido de preparación antes de emprender viaje al Mundial, al empatar 1-1 frente a Irak en el estadio de Riazor. El compromiso, lejos de despejar dudas, dejó sensaciones encontradas en un equipo que presentó varias rotaciones respecto a su once habitual.

El técnico Luis de la Fuente optó por un cuadro alternativo con la intención de probar variantes, pero el funcionamiento colectivo estuvo lejos de lo esperado. A pesar de algunos destellos individuales, el vigente campeón de Europa mostró dificultades para imponer su estilo y ritmo de juego ante un rival ordenado y disciplinado.

Ferran adelanta a una España sin brillo

El equipo español logró abrir el marcador gracias a Ferran Torres, quien aprovechó una de las pocas acciones claras de peligro para adelantar a la Roja. El atacante definió con eficacia y parecía encaminar el encuentro hacia una victoria cómoda.

Sin embargo, más allá del gol, España no consiguió consolidar su dominio. La falta de precisión en el último tercio y la desconexión entre líneas limitaron su capacidad ofensiva, permitiendo que Irak se mantuviera competitivo durante gran parte del partido.

Doski silencia Riazor y enciende las alarmas

El conjunto iraquí encontró recompensa a su insistencia con el tanto del empate, obra de Doski, quien aprovechó un descuido defensivo para batir a la zaga española. El gol supuso un golpe anímico para los locales, que no lograron reaccionar con la contundencia esperada.

El empate dejó una sensación de oportunidad desaprovechada para España, que llegaba como claro favorito y terminó evidenciando carencias en un momento clave de la preparación. A escasos días del inicio del Mundial en Estados Unidos, las dudas se instalan en torno al rendimiento de algunos futbolistas y la profundidad del plantel.

En conclusión, el empate ante Irak sirve como advertencia para Luis de la Fuente, quien deberá ajustar piezas y recuperar la mejor versión del equipo si quiere competir al máximo nivel en la próxima justa mundialista.