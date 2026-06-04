España vs Iraq: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver el partido amistoso

España vs Iraq | Amistoso FIFA El partido se disputará en la cancha del Estadio Riazor en La Coruña previo al viaje de España a México.

Estamos ya a una semana del inicio de la Copa del Mundo y todas las selecciones se preparan para ir en busca del máximo trofeo de selecciones. Ahora, tenemos un nuevo enfrentamiento entre dos equipos clasificados y que siguen afinando detalles para sus respectivos debuts. España, actuales campeones de Europa quieren demostrar desde hoy por qué son considerados como uno de los máximos favoritos. En frente, Irak, que regresa al torneo después de 40 años de espera, pretende poner en alto el nombre del futbol asiático luego de obtener su boleto en instancia de repechaje.

El menú de partidos amistosos de cara a la Copa del Mundo continúa ampliándose para darnos una muestra de lo que podríamos tener próximamente a partir del 11 de junio. La Selección Mexicana cerrará su preparación este jueves 4 de junio enfrentando a Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez, mientras que otras potencias y participantes seguirán en acción como parte de su camino a “We are 26”.

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13:00 horas

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Previa del España vs Iraq | Amistoso FIFA

Los análisis estadísticos y múltiples especialistas colocan a España como una de las favoritas para ganar esta Copa del Mundo. El equipo ibérico cuenta con un plantel de grandes estrellas como Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal, Gavi, Fabián Ruiz, entre otros. ‘La Furia’ roja llega como la vigente campeona de la Eurocopa y subcampeona de la UEFA Nations League, por lo que las expectativas son altas respecto a su rendimiento en esta Copa del Mundo.

Mientras tanto, Iraq logró entrar a esta Copa del Mundo gracias a la instancia del repechaje. El equipo árabe tuvo que superar la situación de conflicto bélico en Medio Oriente para llegar a Monterrey y venecer a Bolivia en el partido por el boleto a este torneo. Los ‘leones de Mesopotamia’ no disputaban este torneo desde México 86, cuando nuestro país fue anfitrión también. Ahora, sueñan con trascender en el ‘Grupo de la Muerte’ con Noruega, Francia y Senegal.

El equipo español todavía tendrá un partido amistoso contra Perú próximamente en territorio mexicano, por lo que se espera que utilicen un cuadro alterno y no tan cercano a su 11 inicial ideal, mientras que Iraq posiblemente ocupe a lo mejor que tiene disponible y descansar algunos titulares para su enfrentamiento amistoso final ante Venezuela la próxima semana.