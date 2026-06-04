Norway Chess 2026: Sorpresas, dramas y la caída de un gigante

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La 14ª edición del Norway Chess, celebrada por primera vez en Oslo en la impresionante biblioteca Deichman Bjørvika, está deparando emociones sin precedentes a mitad de su recorrido.

El gran tema del torneo es la crisis de Magnus Carlsen. El número uno mundial ha perdido ya tres partidas clásicas en seis rondas, algo extraordinario para sus estándares. La última vez que ocurrió fue en el Norway Chess 2015. No es casualidad: Carlsen lleva tiempo pagando factura por sus largos períodos de inactividad, dedicado casi exclusivamente a las partidas rápidas.

FALTA DE AGUDEZA TÁCTICA

Pero la historia más irónica es la de Vincent Keymer. El joven alemán debería estar liderando con ventaja enorme. Tuvo posiciones ganadoras contra Gukesh, Carlsen y Firouzja, y ventaja significativa contra Praggnanandhaa y So. Sin embargo, entabló las cinco partidas y perdió todos los desempates. Su falta de agudeza táctica en los momentos decisivos le ha costado un primer lugar que tenía prácticamente en el bolsillo.

Al frente, Wesley So y Firouzja se disputan el liderato, mientras que Gukesh y Praggnanandhaa ocupan los últimos puestos. Con cuatro rondas por disputarse y 12 puntos en juego, Keymer y Carlsen siguen siendo candidatos matemáticos. En el Norway Chess, nada está escrito hasta el final.

Firouzja – Carlsen

Gambito de Dama

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 h6 5.a3 c5 6.cxd5 exd5 7.Af4 Cc6 8.e3 a6 9.Ae2 c4 10.Ce5 Ad6 11.0–0 0–0 12.Ag3

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En esta posición de enorme complejidad posicional se entrelazan varios elementos, y comprenderlos puede facilitar el hallazgo del movimiento y el plan correcto. Como primer motivo, vemos al capitán del frente de peones en c4, que requiere urgentemente del apoyo de un peón en b5. Posteriormente, la cadena c4–b5–a6 puede convertirse en un arma letal.

El segundo motivo de la posición es algo más oculto, pero absolutamente lógico: las blancas necesitan atacar en el flanco de rey, pero no pueden hacerlo solo con piezas — se requiere el avance de la mayoría cualitativa (tomando prestado los términos de Nimzovich), es decir, f4–g4-g5. ¿Cómo pueden las negras hacer frente a estos retos?

12….Af5?! (Claramente no es la solución, porque ahora g4 puede jugarse con ganancia de tiempo. La clave consiste en 12….Ce7 y ahora se puede jugar b5. No es de temer la doblada de peones tras 13.Ah4 b5 14.Axf6 gxf6 15.Cf3 Ae6 16.e4 dxe4 17.Nxe4 Rg7 18.Ch4 Qc7 19.g3 f5 con juego equilibrado, aunque en el fragor de la batalla esta decisión de arruinar los peones es prácticamente imposible de tomar)

13.f4 Ae7 14.Af3 Tc8 15.Tc1 (Es mejor 15.Ae1 seguido de g4)

15….b5 16.Ae1 b4 17.axb4 Axb4?! 18.Ah4 Axc3 19.bxc3 Dd6 20.Ta1 Ce4 21.Txa6?! f6 22.Axe4 Axe4 23.Cg4 Dd7 24.Cf2 Ce7 25.De2 Tc6 26.Txc6 Dxc6 27.Cxe4 dxe4 28.Ta1 Cd5 29.Ae1 Tb8 30.f5 Rh7 31.Dg4 Dd7 32.Dxe4 Te8 33.Dg4 Rg8?? (33….Cxe3 no pierde)

34.e4 Ce3 35.Df3 Cc2 36.Tc1 Ca3 37.Ag3 Cb5 38.e5

1–0