Diablos Rojos rescata un triunfo ante Bravos

EL DEL HONOR. Dormirán más tranquilo. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

De lo perdido, lo que aparezca. Diablos Rojos del México perdió la serie ante Bravos de León en casa, el estadio Alfredo Harp Helú, pero logró rescatar la victoria en el tercero y último, gracias a una ofensiva de 22 imparables, para una pizarra de 12-18.

Los bicampeones no lograron echar a andar su ofensiva en los dos primeros encuentros; sin embargo, en el tercero, disputado este jueves en el recinto de la Ciudad Deportiva, despertaron para rescatar un triunfo que los mantiene en la cima de la Zona Sur.

La carrera de la quiniela corrió a cargo de Magneuris Sierra, primero en el orden por Bravos, quien bateó un triple por el central para posteriormente anotar con un fly de sacrificio de Esteban Quiroz.

Reacción escarlata en la segunda entrada

Pero Diablos demostró todo su ‘resentimiento’ tras las dos derrotas iniciales y, en la segunda entrada, mostró su arsenal al desfilar a 16 bateadores, igualando su récord de 11 hits en una misma entrada (logrado en cinco ocasiones). La ofensiva incluyó cuadrangulares de Robinson Canó y Julián Ornelas, lo que se tradujo en 10 carreras.

En la tercera entrada, Bravos de León tuvo una reacción que emocionó a sus seguidores, luego de que Gabriel Cancel inició la producción con jonrón solitario —su tercer cuadrangular en igual número de juegos ante Diablos—.

Tras esa primera anotación, se sumaron las carreras de Sandber Pimentel, Jimmy Kerrigan, Connor Panas y Christian Mejía, estos tres últimos gracias a un grand slam de Jermaine Palacios, colocando la pizarra en 7-10.

Fue hasta la sexta entrada cuando los escarlatas ampliaron nuevamente su ventaja con un rally de seis carreras, anotadas por Franklin Barreto, Rio Ruiz, Moisés Gutiérrez, Jon Singleton, Carlos Pérez y Francisco Mejía, en un episodio que simuló una práctica de bateo.

Ofensiva contundente y cierre dramático

Los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) consiguieron dos carreras más con cuadrangulares espalda con espalda de Jon Singleton y Carlos Pérez, ante los lanzamientos de Jonas Garibay, en la fatídica séptima, para colocar el marcador en 7-18.

Sin embargo, León peleó hasta el final en busca del regreso y la posible barrida. En la octava entrada, aprovecharon los débiles brazos del bullpen escarlata para anotar en cinco ocasiones: Christian Mejía y Gilberto Carrera impulsados por un bambinazo de Roberto Castro, además de Luis Alberto Medina y Jimmy Kerrigan, quienes cruzaron el plato tras una serie de hits ligados.

Pese al esfuerzo final, la reacción resultó insuficiente y la pizarra concluyó 12-18, permitiendo a Diablos Rojos del México rescatar una victoria que lo mantiene en la cima de la Zona Sur. Este viernes, los escarlatas recibirán a Olmecas de Tabasco, mientras que Bravos de León hará lo propio ante Pericos de Puebla para iniciar una nueva serie.