Abraham Ancer sube al podio en Valderrama y guía al Torque GC al tercer puesto

ANCER. Con madera de líder.

El golfista mexicano Abraham Ancer concretó una participación brillante en el Real Club Valderrama para adjudicarse la tercera posición en solitario del LIV Golf Andalucía, noveno compromiso del calendario del circuito de la regularidad. Ancer completó la ronda definitiva con una tarjeta de 68 golpes, sumando un acumulado de 276 impactos (8 bajo par) durante los cuatro días de actividad en el campo ubicado en Sotogrande, España.

La regularidad del jugador originario de Reynosa se manifestó tras una tarjeta inicial de 72 golpes el jueves, hilando posteriormente recorridos de 68, 67 y 68 impactos de viernes a domingo. Este balance contuvo el avance de sus competidores y le otorgó el puesto de honor como el exponente latinoamericano con mejor rendimiento en la contienda ibérica.

PRESENCIA EN EL PODIO POR ESCUADRAS

El rendimiento de Ancer se tradujo de forma directa en el desempeño del conjunto Torque GC, escuadra de raíz latinoamericana capitaneada por el chileno Joaquín Niemann y conformada además por el mexicano Carlos Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz. La agrupación firmó un acumulado final de 1 sobre par para asegurar el tercer lugar del tablero de equipos, superando por tres golpes a Ripper GC y colocándose dentro de la zona de premiación.

En el plano individual, la victoria correspondió al británico Tyrrell Hatton, quien conservó la primera plaza con un total de 11 bajo par, a pesar de registrar una tarjeta final de 70 impactos. El segundo peldaño quedó en manos del español Jon Rahm, quien ejecutó una vuelta dominical de 67 golpes para concluir con un acumulado de 9 bajo par.

RESULTADOS COMPLEMENTARIOS EN CÁDIZ

Detrás del jugador mexicano se ubicó el local Sergio García, quien se adueñó de la cuarta posición con un registro global de 7 bajo par. El quinto casillero fue compartido por un grupo de cuatro profesionales integrado por el belga Thomas Detry, el estadounidense Dustin Johnson, el australiano Cameron Smith y el español David Puig, todos ellos con una sumatoria de 5 bajo par.

Por equipos, la primera posición de la competencia en territorio gaditano fue para Legión XIII, formación liderada por Rahm y Hatton que finalizó con un marcador colectivo de 7 bajo par, estableciendo una ventaja de seis golpes sobre la plantilla de 4Aces GC, ocupante de la segunda plaza con 1 bajo par.