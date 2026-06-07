Colombia vs Jordania Colombia vs Jordania EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver el partido amistoso internacional (Pexels)

La Selección Colombia disputa su último encuentro de preparación con miras a su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mide fuerzas ante el combinado de Jordania en un duelo celebrado en territorio neutral dentro del Snapdragon Stadium en California.

Horario del partido Colombia vs. Jordania

Para poder ver este partido entre los continentales América y Asia, se disputará el balón hoy domingo 7 de junio de 2026.

Para los aficionados que no quieren perderse este encuentro del día jueves en México, este empieza a las 17:00 horas.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Colombia vs. Jordania?

Para los aficionados, pueden disfrutar de este partido en plataformas como:

Claro Sports YouTube y con nosotros en directo en MARCA MX.

Alineaciones de Colombia y Jordania

Alineación de Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Alineación de Jordania