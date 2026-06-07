Mundial 2026: ¿Santiago Giménez debutará como delantero de la Selección Méxicana?

Satiago Giménez Santi Giménez pelea por un puesto titular en la Selección Mexicana. (EFE)

Santiago Giménez es uno de los máximos referentes de la Selección Mexicana hoy en día, sin embargo, el jugador tuvo altibajos en los últimos seis meses debido a una lesión y está en la mira de Javier ‘Vasco’ Aguirre para ser el delantero titular para el Mundial 2026.

Santi Giménez llega con ‘bajón’ de juego al Mundial 2026

Hay muchas dudas en el ataque de la Selección Mexicana, Santi Giiménez sería el delantero nato de este ciclo, pero su baja de juego y una lesión que lo orilló a visitar el quirófano hicieron que baje su nivel.

Ahora, el atacante del Milán sabe que tiene desventaja, en los últimos partidos ya no es la primera opción de Javier Aguirre y él mismo sabe que debe estar en la mejor condición física para poder pelear la titularidad en el cuadro.

Giménez llegó a la concentración de Javier Aguirre, después de jugar pocos minutos en la Serie A, pero a pesar de su baja de nivel, el ‘Vasco’ confía en que retornará con su mejor juego.

“Estoy siendo criticado justamente. Soy delantero y la afición quiere ganar, quiere goles y en un club como el Milan debe estar en Champions League, luchando los primero puestos y no logramos el objetivo, en un club tan grande no te puedes permitir eso, las críticas son justas”, declaró Santiago, después del juego contra Australia.

¿Santi Giménez será titular con México en el Mundial 2026.

Guillermo Martínez es uno de los favoritos en el ataque del Tri en este momento, pero el delantero de Pumas no ha mostrado consistencia y pelea por el segundo puesto del combinado nacional al ataque.

“Ahorita ya me siento bien del tobillo, al cien por ciento. con el Milán acabé jugando de titular. El cuerpo se va adaptando, es parte de eso”, explicó Giménez.

El delantero titular del Tri en este momento es Raúl Jiménez, por lo que Santi sólo aspira a ser el segundo atacante y en los últimos entrenamientos deberá demostrar que recuperó su mejor forma física y mental. Nadie tiene el lugar seguro, por lo que el trabajo y la dedicación se harán valer estos últimos días.

Javier Aguirre decidió llevar cuatro delanteros a la Copa del Mundo, Raúl Jiménez Santiago Giménez, Armando ‘Hormiga’ González y Guillermo Martínez.

En los últimos entrenamientos, Aguirre determinará quién será el delantero para el Mundial 2026, ya que el ataque de México aún tiene muchas dudas por el momento en qué llega cada elemento al torneo.