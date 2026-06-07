‘La Chiquitibum’ está de vuelta con una colección exclusiva de ropa y latas

La Chiquitibum Esta es la nueva colección de ropa inspirada en 'La Chiquitibum'. (Especial)

El fenómeno de ‘La Chiquitibum’ surgió en el Mundial de 1986, cuando México también fue anfitrión y ahora, la icónica porra regresa en forma de prendas de vestir para la edición del Mundial 2026.

¿Qué es ‘La Chiquitibum’ en fenómeno social de 1986?

Así, ‘La Chiquitibum’ no sólo fue una figura femenina, sino también, una famosa porra que alentaba a la Selección de México a continuar adelante en cada partido y ahora es un símbolo del futbol nacional.

De esta forma, la marca celebra uno de los símbolos más entrañables de la cultura popular mexicana, con una nueva versión de la icónica porra, una edición especial de lata temática y una colección limitada de playeras inspiradas en el Mundial de 1986.

En 1986, México le regaló al mundo una expresión llena de energía, alegría y unión: ‘La ChiquitiBum’, una porra entrañable que alentaba a la Selección Mexicana.

Así también, en aquel 1986, ‘La ChiquitiBum’ dejó de ser solamente una campaña de marca para convertirse en un fenómeno cultural, llegó a las calles, a las reuniones familiares, a esos encuentros entre amigos.

Pero 40 años después, Carta Blanca sigue celebrando esos ritmos y esos rituales que han trascendido de generación en generación formando parte esencial de lo que hoy somos, un símbolo de unión de millones de voces bajo el mismo espíritu festivo y optimista que nos representa como mexicanos.

“La ‘ChiquitiBum’ nos recuerda que hay tradiciones que no pertenecen a una sola época, sino que estas mismas tradiciones se heredan, evolucionan y vuelven a sentirse aún con más pasión, reuniendo a distintas generaciones en una misma celebración” expresó Diana Lozada, Directora de Marcas Regionales y Nuevas Categorías.

¿Cómo es la colección de productos de ‘La Chiquitibum’?

Como parte de esta celebración, Carta Blanca presenta una nueva versión de la ‘ChiquitiBum’ con una propuesta musical más contemporánea y con un ritmo renovado lleno de energía que conecta con distintas generaciones.

Adicional a la porra, hay una edición especial de latas inspiradas en la estética y el espíritu de 1986. El diseño recupera los elementos gráficos de esa época y los reinterpreta con una mirada actual.

En esta ocasión y por primera vez, Carta Blanca lanza en colaboración con Atlética una colección limitada de playeras conmemorativas que rinden homenaje a esta época: únicamente 1,986 piezas por diseño.

“En los años ochenta, la ‘ChiquitiBum’ y Carta Blanca marcaron una generación al demostrar una forma muy mexicana de celebrar: con energía, unión y alegría colectiva. Más que una campaña o una porra, la ‘ChiquitiBum’ es un símbolo de como los mexicanos celebramos juntos, es ritmo, es emoción, es orgullo nacional”, señaló Carlos Rosas, Gerente de Marca Carta Blanca.

La edición especial de latas está disponible a partir de Junio en todos los puntos de venta a nivel Nacional, incluyendo tiendas SIX, por tiempo limitado.

Las playeras conmemorativas de colección estarán disponibles en puntos de venta de Atlética, así como en www.cartablanca.com.mx/chiquitibum y dinámicas en las redes sociales de la marca.