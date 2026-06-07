¡Histórico! Segundo sitio de Gaby López en el U.S Women’s Open

U.S Women's Open. La mexicana Gaby López se quedó a un golpe de ganar su primer título en un torneo Major. (Foto especial)

La mexicana Gaby López ha logrado el resultado más elevado de su carrera, un empate al segundo sitio en el U.S. Women’s Open, el segundo Major de la temporada LPGA Tour, mismo que ganó Nelly Korda, la estadounidense número uno del mundo, era la gran favorita para sumar su segundo torneo grande consecutivo.

Gaby que estuvo luchando por la victoria en este Major firmó un recorrido de 68 golpes para un acumulado de 277 (-7), con el que compartió el segundo sitio de la clasificación con la inglesa Charley Hull, que cerró con ronda de 69 impactos en una jornada de mucha tensión en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, California.

Ambas jugadoras se quedaron a un golpe de distancia de la campeona Korda, quien sigue imparable en la actual temporada. Este domingo cerró con suma de 276 golpes (-8).

“La experiencia de hoy fue increíble. Aprendí muchísimo, en un Major aprendí la importancia de la paciencia, de estar tranquila. Lo di todo, lo disfruté muchísimo”, dijo Gaby sobre su resultado en el U.S. Womens’ Open.

Nelly Korda suma su cuarto título Major

Para Korda es su primera victoria en el U.S. Women’s Open y su cuarto título de Grand Slam de su carrera, lo consiguió con una sólida ronda de 69 golpes en la ronda final, pero solo después de que su segundo putt en el green del hoyo 18 rozara el borde izquierdo y recorriera la mitad de la circunferencia del hoyo antes de entrar.

Korda tomó la delantera definitivamente en el hoyo 17 después de que Hull y López tuvieran rondas sólidas y la superaran en la clasificación provisional. La victoria para la estadounidense le reportó un premio 2,5 millones de dólares.

López y Hull se llevaron un millón de dólares cada una, lo que supuso un excelente fin de semana para la mexicana y la inglesa.

Majo Marín en el T8, la mejor amateur

Y si Gaby López obtuvo el mejor resultado de su carrera, la colombiana María José Marín también, la joven golfista amateur terminó en un empate al octavo sitio tras un último recorrido de 71 golpes y un acumulado de 282 (-2). Gaby y Majo son en la actualidad las mejores golfistas de Latinoamérica.

El próximo torneo grande de la temporada es el Women’s PGA Championship que se celebrará del 25 al 28 de junio en el Hazeltine National Golf Club en Chaska, Minnesota. Korda ganó este torneo por última vez en 2021 e intentará conseguir su tercer título importante consecutivo.