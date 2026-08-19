América: ¿Cuál es el objetivo de los nuevos socios y quiénes son?

Emilio Azcárraga La gestión de los nuevos socios inició con el pie derecho, ya que ganaron cinco duelos de seis posibles. (Mexsport)

Las Águilas del América tienen nuevos socios en sus filas, el equipo de Coapa debe adaptarse a la nueva dirigencia y se nota, ya que el equipo no trajo refuerzos de lujo y optó por nombres sin gran trayectoria para este año.

¿Quiénes son los nuevos socios del América?

Para este año, el América decidió dar pauta a nuevos socios que lleven a otro nivel al club, por lo que decidieron vender un porcentaje de acciones.

De esta forma, el fondo de inversión estadounidense General Atlantic y la empresa tecnológica The Kraft Analytics Group son los nuevos socios estratégicos del Club América.

Este último entró desde diciembre de 2025, pero aún así, Emilio Azcárraga continúa como el socio mayoritario del equipo con 51 % de las acciones.

¿Cuál es el objetivo de los nuevos socios del América?

Sobre los nuevos socios que tiene el Club América, Emilio Azcárraga aseguró que su objetivo es potencializar al equipo y al Estadio Azteca, por lo que confía en la nueva dirigencia.

Así también, Emilio Azcárraga dijo que existe un mandamás para cada área, pero en el caso del América, el único que toma las decisiones son Santiago Baños y el cuerpo técnico de Guillermo Almada.

Finalmente, la gestión de Almada inició con el pie derecho, ya que ganaron cinco duelos de seis posibles, un empate y no conocen la derrota, por lo que Emilio Azcárraga aprueba la gestión de los nuevos socios.