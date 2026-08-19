Atlético de Madrid vs Málaga: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo LaLiga de España

Atlético de Madrid vs Málaga CF Primera partido para ambos equipos en nueva temporada de LaLiga (@atleti y @MalagaCF)

Atlético de Madrid se enfrentará al Málaga desde el Estadio Metropolitano este miércoles 19 de agosto, en lo que será el primer juego para ambos equipos en la temporada actual de LaLiga. Descubre cuándo y dónde verlo.

Primera jornada de La Liga: Atlético de Madrid vs Málaga FC

La primera jornada de LaLiga arrancó el pasado sábado 15 de agosto y continuará hasta el jueves 27 de este mes. El debut de temporada para el Atlético de Madrid y el Málaga CF ha llegado.

Es el regreso de los malaguistas a primera división tras ocho años. El equipo en algún punto parecía estar a punto de desaparecer hizo un retorno inesperado y ahora busca demostrar por qué se ganó su posición en una de las ligas más competidas.

Por su lado, los colchoneros liderados por Diego Simeone quieren borrar el recuerdo de la temporada pasada, en la que a pesar de su sólido conjunto quedaron cuartos en LaLiga. Llegan al campeonato con una alineación fresca que hoy demostrará su talento.

Las posibles alineaciones para ambos equipos son las siguientes:

Atlético de Madrid: Jan Oblak, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko, Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Kang-In Lee.

Jan Oblak, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko, Marcos Llorente, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Kang-In Lee. Málaga: Alfonso Herrero, Jokin Gabilondo, Nelson Monte, Einar Galilea, Dani Sánchez, Luca Sangalli, Manu Molina, Dani Lorenzo, David Larrubia, Roko Baturina y Kevin Medina.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Málaga CF?

El juego podrá ser sintonizado a las 13:00 horas del centro de México en los canales de Sky Sports disponibles a través de Izzi.