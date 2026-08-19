América: ¿Santiago Baños saldrá del América por no traer refuerzos? Esto sabemos...

Santiago Baños Santiago Baños tiene una polémica gestión al frente del América. (Mexsport)

América no ha tenido refuerzos de lujo para este segundo semestre del 2026, mucho tiene qué ver la decisión de Santiago Baños de trabajar con lo que haya y el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, habló acerca del tema.

¿Por qué Santiago Baños recibe críticas como Presidente del América?

Muchos critican la gestión de Santiago Baños al frente del América, pero el directivo tomó decisiones polémicas, como la salida de André Jardine y el no traer refuerzos de renombre.

Pero ante esto, el dueño Emilio Azcárraga sentenció el futuro de Santiago Baños y dio un mensaje en torno a su gestión.

El actual presidente deportivo del América suele recibir muchas críticas por parte de los americanistas, pero Azcárraga dejó a un lado todo para dar su veredicto en torno a las críticas de Baños.

¿Santiago Baños continuará al frente del América a pesar de su gestión?

De esta forma, Emilio Azcárraga respalda la gestión de Santiago Baños, a pesar de sus decisiones y no deja en duda lo que quiere para el equipo.

“Santiago Baños es el presidente deportivo más exitoso del futbol mexicano, punto final, contra las críticas y el hashtag Fuera Baños”, dijo Azcárraga Jean a Francisco Javier González en TUDN.

Además, Azcárraga aseguró que Baños es el presidente deportivo más exitoso que tiene el futbol mexicano en la actualidad.

Finalmente, Santiago Baños no saldrá del América a pesar de sus decisiones, ya que tiene el respaldo completo de Emilio Azcárraga Jean este año.