Raúl ‘Tala’ Rangel estaría en la mira de un equipo de Champions League: esto se sabe de un posible fichaje

Raúl 'Tala' Rangel Jose Raúl Rangel, portero de La Selección Mexicana, festeja una de las anotaciones ante la Selección de Ghana, como parte de preparación mundialista, en el Estadio Cuauhtémoc. Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

La Copa del Mundo terminó hace exactamente un mes, pero el mercado de fichajes se sigue moviendo después de la “vitrina” más grande para los futbolistas. Ahora, un nuevo jugador de la Selección Mexicana estaría en la mira de un equipo europeo. El portero del ‘Tricolor’ y de las Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, ha despertado el interés del Dinamo de Zagreb para reforzar el equipo.

¿Qué se sabe de la llegada de Raúl Rangel al Dínamo de Zagreb?

Este miércoles 19 de agosto, el periodista del Diario Marca, Matteo Moreno, informó que el Dinamo de Zagreb, equipo de la primera división de Croacia, está interesado en contratar al portero que disputó los cinco partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo como titular.

Sin embargo, de momento no se ha presentado una oferta formal al Club Deportivo Guadalajara ni se han iniciado todavía las conversaciones para poder llevar a cabo el traspaso, por lo que la situación todavía podría llevar algunos días.

¿Cuál es la situación actual del Dinamo de Zagreb?

El Dinamo de Zagreb es uno de los equipos que se encuentra disputando la última fase de Playoff de la UEFA Champions League y está a una eliminatoria de poder asegurar su lugar en la fase de grupos, por lo que, en caso de avanzar, estarían disputando el torneo más prestigioso a nivel de clubes en el futbol europeo.

Actualmente, la portería la ocupa el guardameta croata Ivan Nevistic, quien ha ocupado el puesto tras la salida del portero titular de la Selección hace tres temporadas. Sin embargo, el desempeño del actual guardameta no habría terminado de llegar al nivel de su sucesor, por lo que la directiva estaría considerando llevar a Raúl.

Tomando en cuenta que Rangel ocuparía una plaza de extranjero, por lo que, en caso de que haya negociaciones, es probable que sea para ocupar el puesto titular. Los clubes rara vez utilizan a un foráneo para ser un elemento banca o secundario cuando se trata de la portería.