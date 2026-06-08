España vs Perú EN VIVO: horario, dónde ver y todo lo que debes saber del amistoso previo al Mundial 2026

Selección española El conjunto ibérico tendrá su último partido de preparación antes del Mundial 2026. (EFE)

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 está en marcha y este lunes 8 de junio uno de los equipos favoritos para ganar la gesta saltará a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para disputar uno de los últimos encuentros de preparación antes del torneo.

La selección de España, vigente campeona de Europa, se medirá ante Perú en un compromiso amistoso que servirá para ajustar detalles tácticos y evaluar el estado de forma de sus futbolistas a unos días del inicio de la máxima competencia del futbol mundial.

España busca recuperar sensaciones rumbo al Mundial... pero sin Lamine Yamal

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega a este encuentro como uno de los candidatos a pelear por el título mundial.

La calidad de su plantilla y los resultados obtenidos en los últimos años colocan a La Roja entre las selecciones más fuertes del certamen.

Sin embargo, el equipo español no ha logrado imponer condiciones en sus más recientes partidos de preparación.

En su último amistoso igualó 1-1 frente a Irak, resultado que dejó algunas dudas sobre el funcionamiento colectivo del conjunto europeo.

El duelo ante Perú representa una oportunidad para afinar el esquema de juego y llegar con mejores sensaciones al debut mundialista.

Asimismo, una de sus mayores estrellas, Lamine Yamal, no pudo hacer el viaje a Puebla, con la finalidad de recuperarse físicamente.

Perú inicia una nueva etapa tras quedarse fuera del Mundial

La selección peruana afronta este compromiso en medio de un proceso de reconstrucción luego de no conseguir su clasificación a la Copa del Mundo a través de las Eliminatorias Sudamericanas.

Pese a ello, la Bicolor llega con confianza tras imponerse 2-1 a Haití en su más reciente partido amistoso. El encuentro en Puebla servirá para que el combinado andino continúe trabajando con la mirada puesta en los próximos retos internacionales y el camino rumbo a la siguiente justa mundialista.

El grupo de España en el Mundial 2026

España competirá en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

¿A qué hora juega España vs Perú hoy?

•⁠ ⁠Partido: España vs Perú

•⁠ ⁠Fecha: Lunes 8 de junio de 2026

•⁠ ⁠Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

•⁠ ⁠Estadio Cuauhtémoc, Puebla

¿Dónde ver EN VIVO España vs Perú?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes plataformas:

•⁠ ⁠TV de paga: ESPN

•⁠ ⁠Streaming: Disney+ Premium

El ambiente mundialista ya está a todo lo que da. Así que no puedes perderte este encuentro en suelo mexicano que tendrá como protagonista a una selección favorita para ganar el Mundial 2026.