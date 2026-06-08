Finales NBA 2026: Horario, canal, cómo y dónde ver el juego 3 de Knicks vs Spurs

¡Juego 3 de las NBA Finals! Knicks lidera la serie 2-0 contra Spurs (ADAM DAVIS/EFE)

¡El tercer partido de las NBA Finals casi está en marcha! Los Knicks lideran la serie 2-0 contra los Spurs y buscan su tercera victoria en Nueva York.

¿Cómo van las finales de la NBA?

Los Knicks de Nueva York se enfrentaron en dos ocasiones contra los Spurs de San Antonio la semana pasada.

En ambos partidos, los Knicks superaron un déficit inicial para imponerse contra los Spurs. En el primero, el miércoles 3 de junio, aseguraron la victoria por 10 puntos.

El segundo juego, el viernes pasado, fue más tenso, ya que los Knicks ganaron por apenas un punto. Karl-Anthony Towns fue el jugador con más anotaciones, asegurándole al equipo 21 puntos, seguido de Jalen Brunson y Mikal Bridges quienes anotaron 20 puntos cada uno.

El partido se decidió de manera cardiaca. A 9.5 segundos de que concluyera el partido, los Knicks, que iban detrás por un punto, tomaron posesión de un balón perdido y sumaron dos puntos desde la línea de tiro libre, debido a un foul que se le hizo a Brunson.

La última posesión la tuvo San Antonio. Victor Wembanyama, quien terminó el partido con 29 puntos, intentó el último tiro del partido en los últimos 7 segundos pero falló, entregándole la victoria al equipo rival.

Es la tercera ocasión en la historia de la NBA en que un equipo gana los dos primeros partidos de finales como visitante. La primera ocasión fue en 1993, por los Chicago Bulls encabezados por Michael Jordan. La segunda fue en 1995 por los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon. En ambas ocasiones, las franquicias que lograron la hazaña terminaron por ganar el campeonato: los Bulls en el juego 6 contra los Phoenix Suns y los Rockets en el juego 4 contra el Orlando Magic.

Se espera que con dos partidos ganados y el apoyo que brinda la multitud neoyorquina, los Knicks se posicionen a ganar su tercer partido. Sin embargo, con lo reñidos que han estado los partidos, habrá que ver sin los Spurs pueden comenzar a remontar la series.

¿Cuándo y dónde serán las finales de la NBA?

El siguiente partido se jugará hoy lunes 8 de junio a las 18:30 horas de la Ciudad de México. El juego se llevará a cabo en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

La seguridad del recinto ha incrementado debido a una posible visita del presidente Donald Trump, quien es nativo a la metrópolis y aficionado del baloncesto. De igual manera, se espera que el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, asista al espectáculo.

Por lo mismo, el estadio amaneció protegido con vallas y un amplio despliegue de seguridad en toda la zona que incluye tanto a policía local como a miembros del Servicio Secreto. Se retiraron también las pantallas que se encontraban cerca del centro deportivo luego de que el viernes pasado fueran arrestadas 17 personas.

Aun así, fanáticos del equipo en la ciudad podrán disfrutar del partido desde Bryant Park, a donde se ha trasladado la “watch party”.

GAME 3 AT MSG 🍿



Jalen Brunson (20p, 6a) and the Knicks picked up their 13th straight Playoff victory in a wild Game 2.



With NYK up 2-0, the series shifts to New York for the first NBA Finals game at MSG since 1999.



Spurs/Knicks Game 3: Tonight at 8:30pm/et on ABC and ESPN 🏆 pic.twitter.com/KHlOVADv3Q — NBA (@NBA) June 8, 2026

¿Dónde puedo ver las finales de la NBA?

El partido se transmitirá a través de los canales de ESPN. Todos los que cuenten con servicios de streaming podrán sintonizar el partido en Amazon Prime Video y Disney+.