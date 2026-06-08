Fan Zone CDMX: Estos son todos los puntos en las alcaldías para ver el Mundial 2026 gratis y sin registrarte

¡Anuncian 16 Fan Zones en la CDMX! La sede mundialista contará con 16 puntos de reunión, además del Zócalo, para aficionados (Victoria Valtierra Ruvalcaba @cuartoscuro)

¡El Mundial 2026 está a tan sólo unos días! La Ciudad de México, en conjunto con la FIFA, ofrecerá puntos donde ver los partidos en pantallas gigantes y en compañía de otros aficionados. Aquí te decimos dónde serán los Fan Zones para vivir el mundial.

¿Dónde puedo asistir a los Fan Zones?

Muchos están emocionados por asistir al Fan Fest que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino. Sin embargo, no será el único punto de la ciudad que contará con un espacio dedicado a la multitud mundialista. El gobierno ha anunciado 16 Fan Zones, que replicarán la sede principal del centro, donde experimentar el mundial en multitud, una por cada alcaldía.

Al igual que en la Plaza de la Constitución, los Fan Zones contarán con actividades culturales, interacción con marcas patrocinadoras, actividades deportivas, comida y eventos comunitarios.

Siete sedes operarán durante los 39 días del encuentro mundialista, transmitiendo todos los encuentros. Las otras 11 proyectarán sólo los partidos de la selección y algunos destacados.

Los Fan Zones, junto a sus respectivas alcaldías, serán los siguientes:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

G.A.M: Deportivo Hermanos Galeana y Campos Revolución

Benito Juárez: Parque las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

¿Cuáles son los requisitos para asistir al Fan Fest en mi alcaldía?

¡No será necesario llenar un registro previo! Únicamente recuerda asistir temprano, ya que en todos habrá cupo limitado.

También cabe destacar que, como el que se lleva a cabo en el Centro Histórico, se prohibirá la entrada a distintos artículos, incluidos:

Cigarros

Encendedores

Vapeadores y cigarros electrónicos

Paraguas

Sombrillas

Equipos profesionales de fotografía

Alimentos

Bebidas

Mascotas

Banderas de más de 1.5 metros

Astabanderas

Aerosoles

Altavoces

Sirenas

Maletas

Mochilas voluminosas

Bultos grandes

Carreolas

Instrumentos musicales

Balones

Envases

Recipientes

Luces estroboscópicas

Luces láser

Pancartas

Armas

Explosivos

Drogas y sustancias ilícitas

No habrá venta de bebidas alcohólicas dentro del recinto. El Fan Fest toma estas medidas para promover un ambiente familiar y de buena convivencia.