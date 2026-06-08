Francia vs Irlanda del Norte: horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver en vivo el amistoso FIFA

Francia vs Irlanda del Norte La selección francesa disputará su último partido amistoso rumbo al arranque del Mundial FIFA 2026.

Las principales selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026 perfeccionan los últimos detalles a menos de cuatro días del arranque del torneo, siendo este lunes 8 de junio el escenario para el partido de preparación entre Francia e Irlanda del Norte, cuya expectativa ha incrementado desde la sorpresiva derrota de la selección francesa ante Costa de Marfil.

Francia debutará en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio, contra la selección de Senegal en el Grupo I, por lo que este último encuentro amistoso servirá para probar variantes y ajustar los elementos necesarios para el inicio de la justa futbolista.

Francia vs Irlanda del Norte: ¿cuándo, dónde y a qué hora será el partido amistoso?

El partido de preparación que Francia disputará contra Irlanda del Norte se llevará a cabo este lunes 8 de junio a las 13:10 horas, tiempo del centro de México, teniendo por escenario el Decathlon Arena, ubicado en la ciudad de Lille, Francia.

Dernière répétition avant la Coupe du monde ! 👊



Un dernier match en France pour nos Bleus, portés par toute la ferveur tricolore avant le grand rendez-vous mondial 🇫🇷🌎



⚽️ France 🆚 Irlande du Nord

🏟️ Stade Pierre Mauroy, Lille

📺 Ce soir à 21h10 sur TF1#FRANIR pic.twitter.com/ifExgsJFdj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2026

Tras una sorpresiva derrota, Francia buscará aprovechar el enfrentamiento para afinar los últimos detalles rumbo a su debut en el Mundial FIFA 2026, mientras que Irlanda del Norte pretende seguir acumulando experiencia positiva tras derrotar 1-0 a Guinea el jueves pasado.

¿Dónde ver EN VIVO el amistoso Francia vs Irlanda del Norte?

La afición en México podrá ver la transmisión del amistoso a través de las siguientes plataformas:

Televisión: Sky Sports, Izzi.

Sky Sports, Izzi. Streaming: Sky+, Izzi to Go.

De acuerdo con especulaciones y análisis en redes sociales, se puede esperar que la alineación francesa sea: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.

Por otra parte, los nombres que destacan para la alineación de Irlanda del Norte, son: Conor Hazard; Trai Hume, Eoin Toal, Ciaron Brown; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny; Patrick Kelly, Jamie Donley, Isaac Price.