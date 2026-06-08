¿Quién será el campeón del Mundial 2026? Estos son los análisis, simulaciones y teorías que buscan predecir al ganador

Ganador del Mundial 2026 Fans del todo el mundo han buscado anticipar al próximo gran ganador del torneo con simulaciones, modelos matemáticos y hasta teorías.

Esta semana arranca la Copa del Mundo de la FIFA. 48 países que definirán al campeón en 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio. Millones de fans en todo el planeta pondrán la vista en México, Estados y Canadá para saber quién levantará el trofeo en esta edición. La emoción comienza a sentirse con estudios matemáticos, predicciones, simulaciones y hasta teorías que buscan anticipar quién será el ganador de este 2026. ¿Uno de los ocho campeones repetirá o tendremos a un nuevo país en la mesa de los ganadores?

El EA Sports FC (FIFA 26) va con España

Uno de los videojuegos más populares de futbol, el EA Sports FC (anteriormente conocido como FIFA) realiza cada edición de la Copa del Mundo una simulación oficial para predecir el resultado de la Copa del Mundo. Aunque se trata meramente de un ejercicio basado en las estadísticas de los futbolistas en el juego de video, esta ha ganado relevancia luego de cuatro aciertos de forma consecutiva.

El FIFA ha predicho con exactitud a los cuatro campeones más recientes de la Copa del Mundo

2010: España

2014: Alemania

2018: Francia

2022: Argentina

Ahora, el videojuego ha señalado este 2026 a la Selección Española como el ganador de este Mundial 2026, lo que significaría el segundo título de esta magnitud para la ‘Furia Roja’.

España campeón en FC 26 El popular videojuego ya ha acertado en ediciones pasadas de las Copas del Mundo, colocando ahora España como la ganadora tras su simulación del torneo.

El cuadro ibérico es señalado como uno de los favoritos para los especialistas y aficionados. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan como los vigentes campeones de la Eurocopa y con un plantel repleto de jugadores estelares como Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruíz, Dani Olmo, Nico Williams, Rodri, entre otros.

Las matemáticas predicen un nuevo campeón

En 96 años de Copas del Mundo, únicamente un puñado de ocho países han logrado coronarse como los mejores del futbol a nivel internacional. Y ganarla ha sido tan difícil que países como Uruguay e Inglaterra han pasado más de 40 años en busca de volver a conquistar el máximo logro del balompié de selecciones. Sin embargo, un nuevo equipo podría sentarse en la mesa de los ganadores de este año, al menos, según el matemático y economista Joachim Klement.

El jefe de Estrategia en Panmure Liberum ha desarrollado un modelo predictivo que ha puesto en marcha en los mundiales más recientes con el que ha logrado anticipar al ganador de la Copa del Mundo en 2014, 2018 y 2022.

Este análisis utiliza elementos como el ranking FIFA, PIB del país, clima del torneo, infraestructura, riqueza nacional e incluso el “factor suerte” para ayudar a definir al campeón. Aunque este ejercicio inició como una broma, sus predicciones han captado la atención de aficionados en todo el mundo.

Ahora, de acuerdo a los resultados de este año, Países Bajos podría ser el nuevo campeón del Mundo de la FIFA. La ‘Naranja Mecánica’ tiene una gran tradición e historia tanto en este torneo como en otras grandes instancias del futbol internacional. Sin embargo, el título se les ha negado en tres ocasione tras perder las finales de 1974, 1978 y 2010. ¿Será este año finalmente ‘el bueno’ para los neerlandeses?

Teorías de conspiración: ¿Adidas nos dio spoilers del campeón?

Pero no todo en la mente de los aficionados son simulaciones y complicados modelos matemáticos. También, las teorías de “conspiración” son un tema de conversación muy entretenido para quienes quieren anticipar al próximo campeón del mundo.

Todo comenzó en el 2025, cuando Adidas presentó el Trionda, el balón oficial con el que se disputarán todos los partidos de esta Copa del Mundo. Para la mayoría de las personas simplemente se trataba de un inofensivo anuncio, pero para los más obsesionados, se dieron “pistas” de quién será el nuevo campeón.

Campeones Mundial de Futbol La silla que va al lado del lugar de Argentina (2022) aparece de color rojo, levantando la perspicacia de millones de fans sobre quién podría ser el próximo ganador.

En una de las imágenes de presentación, se muestran a figuras de los campeones del mundo más recientes desde Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022 con los respectivos balones que utilizaron. Cada futbolista está sentado en un asiento del color de su selección dejando vacíos el de Argentina (con Lionel Messi dominando el Al-Rihla) y el siguiente en color rojo.

Este color comenzó las teorías de que la selección ganadora de este año podría ser una que utilice este color como local, lo que incluye países como España, Noruega, Bélgica, Marruecos, Canadá, entre otras.

No obstante, las teorías comenzaron a agudizarse con otra imagen de la presentación, donde se ve al Trionda frente a un fondo rojo y verde y el esférico en una posición izquierda, lo que se asemejaba a la bandera de Portugal, país que también juega sus partidos en uniforme color rojo.

Balón Trionda La presentación del balón en un fondo que se asemeja a la bandera de Portugal también fue visto como un "spoilers" para los fans de las conspiraciones.

Este 2026 será la última vez que veamos a Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. ‘El Bicho’ se encuentra en una carrera histórica por llegar a los mil goles antes de oficializar su retiro. Además, el equipo lusitano llega como vigente campeón de UEFA Nations League, final donde derrotó a España y podría ser uno de los ‘caballos negros’ de esta edición.