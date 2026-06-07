¡Oficial! Guillermo Almada es nuevo DT del América, confirma el equipo

Guillermo Almada Guillermo Almada tendrá la dura misión de reemplazar a André Jardine en el nido. (Club América)

Luego de algunos días de negociación, Guillermo Almada es el nuevo Director Técnico del América y en breve se presentará con los jugadores del nido para iniciar una nueva etapa en el club.

¿Quién confirma la llegada de Guillermo Almada al América?

Así lo confirmó América a través de sus redes sociales, donde no dieron detalles contractuales, pero sí reveló que en los próximos días será presentado con el equipo y los medios de comunicación.

Almada fue presentado a través de redes sociales del equipo, donde presentaron una imagen del DT e hicieron más que oficial su llegada.

“El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026”, dice el comunicado del América.

Guillermo Almada, con la misión de reemplazar los triunfos de Jardine

Así también, el América reconoció la trayectoria de Almada en el futbol y esperan que tenga resultados positivos en esta nueva etapa en Coapa.

“Guillermo Almada cuenta con una exitosa y amplia trayectoria como entrenador, luego de dirigir a distintos equipos de Sudamérica, México y España. Entre sus logros destacan la obtención de los títulos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024”, dice el comunicado.

El estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una nueva etapa en el Club América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el equipo más ganador de la región.

Así también, dieron una calurosa bienvenida a Almada en Coapa, donde esperan tenga gran éxito en los próximos meses.

“Para el América, representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento, como lo es Guillermo Almada. Estamos convencidos de que, bajo su dirección técnica, la nueva etapa de las Águilas estará a la altura del alto nivel de exigencia del Club y de nuestra grande y querida afición”, dicta el comunicado.

Finalmente, Guillermo Almada tiene una dura misión en el América, lograr más de seis títulos, los cuales dejó el paso de André Jardine en el equipo.