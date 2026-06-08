La UNAM obtiene el segundo lugar nacional en los Campeonatos Universitarios ANUIES 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que, se consolidó su posición entre las principales potencias del deporte universitario del país al obtener el segundo lugar por puntos en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, donde sus atletas sumaron 95 medallas y un total de 2 mil 511 puntos.

La institución precisó que en esta edición marcó un hecho histórico para el deporte universitario mexicano al reunir a 308 Instituciones de Educación Superior (IES) de las 32 entidades federativas, cifra récord de participación en la máxima justa estudiantil del país, anteriormente conocida como Universiada Nacional.

A pesar del grado de dificultad de la competencia, los participantes de la UNAM alcanzaron 21 medallas de oro, 29 de plata y 45 de bronce, para un total de 95 preseas obtenidas en 21 deportes.

La UNAM añadió que su delegación estuvo integrada por 177 medallistas, de los cuales 115 fueron mujeres y 62 hombres, reflejando el fortalecimiento de la participación femenina y la perspectiva de género dentro del deporte universitario.

La institución enfatizó que estos resultados son producto de una estructura deportiva consolidada, respaldada por entrenadores, preparadores físicos, médicos, psicólogos del deporte, fisioterapeutas, nutriólogos, personal de investigación, logística y administración, además del apoyo permanente de la Universidad a sus equipos representativos.

Entre las disciplinas sobresalientes fueron la natación, que aportó 20 medallas al medallero universitario: cuatro de oro, diez de plata y seis de bronce. Por su parte, el kickboxing se convirtió en el deporte con más títulos para la UNAM al sumar cinco preseas doradas, además de dos platas y seis bronces.

En el plano individual destacaron varias atletas universitarias. La nadadora Itzel Dánae Reséndiz Prieto, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, obtuvo dos medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros libres, además de dos platas en 400 y 50 metros libres.

Por último, la atleta Dafne Pooleth Juárez Pavón, de la FES Aragón, logró ganar por segundo año consecutivo en las pruebas de mil 500 y cinco mil metros planos. Asimismo, la judoca Lanna Melissa Maldonado del Villar, estudiante de la Facultad de Derecho, consiguió dos medallas de oro en la categoría de más de 78 kilogramos y en la modalidad libre femenil, además de un bronce en equipos mixtos.

La Crónica de Hoy 2026