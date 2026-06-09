Calendario del Apertura 2026 Liga MX: tres equipos jugarán en el Estadio Azteca

Calendario Liga MX Revelan fechas importantes del Apertura 2026

La Liga MX publicó el calendario oficial del Apertura 2026, torneo que comenzará el 16 de julio y que tendrá una particularidad en la Ciudad de México. América, Cruz Azul y Atlante disputarán sus partidos como locales en el Estadio Azteca durante la fase regular.

Calendario del Apertura 2026 de la Liga MX

El Apertura 2026 iniciará el jueves 16 de julio con el partido entre Necaxa y Atlante en el Estadio Victoria. El encuentro marcará el regreso de los Potros de Hierro a la primera ivisión del futbol mexicano.

La construcción del calendario tomó en cuenta diversos compromisos nacionales e internacionales previstos para el segundo semestre del año.

Entre ellos aparecen el Campeón de Campeones, el All-Star Game, la Leagues Cup, la Campeones Cup y la participación de Toluca en la Copa Intercontinental.

Además, la Jornada 1 se disputará mientras se desarrolla la Copa del Mundo 2026. Debido a que la final del torneo internacional está programada para el 19 de julio, la Liga MX decidió no programar partidos para ese domingo.

Cruz Azul iniciará el Apertura 2026 como campeón vigente de la Liga MX luego de conquistar el Clausura 2026. El conjunto celeste abrirá el torneo frente al Atlético de San Luis, mientras que Pumas, subcampeón del certamen anterior, recibirá a Pachuca en la primera fecha.

Chivas comenzará su participación como local ante Toluca en uno de los encuentros destacados de la Jornada 1.

Calendario Liga MX Partidos del Apertura 2026

El torneo también tendrá una pausa tras la Jornada 3 por la disputa de la fase de grupos de la Leagues Cup, programada entre el 4 y el 13 de agosto.

¿Cuándo son los clásicos en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Uno de los periodos con mayor actividad dentro del calendario será el comprendido entre septiembre y octubre, cuando se disputarán varios de los partidos de mayor convocatoria.

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América quedó programado para el 12 de septiembre en la Jornada 8.

Un día después se jugará el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres.

La Jornada 9 incluirá el Clásico Nacional entre América y Chivas el 19 de septiembre, mientras que el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara se celebrará el 10 de octubre dentro de la Jornada 11.

Pumas recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a Las Águilas en la jornada 16.

La fase regular concluirá entre el 20 y el 22 de noviembre con la disputa de la Jornada 17.

Fechas de la Liguilla de Apertura 2026 de la Liga MX

Los Cuartos de Final están programados del 25 al 29 de noviembre y las Semifinales se jugarán entre el 2 y el 6 de diciembre.

La final del torneo tiene dos posibles fechas de disputa. La serie por el campeonato concluiría el 13 de diciembre en el escenario regular. En caso de que Toluca llegue a la final y mantenga compromisos en la Copa Intercontinental, la definición del título se trasladaría al 27 de diciembre.