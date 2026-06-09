Copa Mundial 2026 ¿Qué partidos del Mundial 2026 serán en México? Juegos, fechas y horarios en CDMX, Monterrey y Guadalajara (Pexels)

La FIFA definió por completo los días y horarios oficiales para los partidos de la Copa Mundial 2026 que tendrán lugar en territorio mexicano.

En total, el país albergará 13 compromisos distribuidos entre el Estadio Azteca en la CDMX, el Estadio Monterrey y el Estadio Guadalajara. La selección mexicana disputará toda su fase de grupos en suelo nacional, inaugurando el torneo en la capital del país.

¿Qué países jugarán en el Estadio Ciudad de México?

El Estadio Azteca contará con cinco partidos: el juego inaugural del 11 de junio, donde debutará el Tri ante Sudáfrica, y a continuación los siguientes partidos.

Del grupo A

México vs. Sudáfrica 11 de junio a las 13:00

a las 13:00 Chequia vs. México 24 de junio a las 19:00

Del Grupo K

Uzbekistán vs. Colombia 17 de junio a las 20:00

Dieciseisavos de final

1° del Grupo A vs. Mejor Tercer Lugar 30 de junio Horario: 19:00

Octavos de final

Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 5 de julio

¿Qué países jugarán el Estadio Monterrey?

Monterrey recibirá duelos de grupos los días 14, 20 y 24 de junio, cerrando su participación mundialista con un partido de eliminación directa en los dieciseisavos de final programado para el lunes 29 de junio.

Grupo F

Suecia vs Túnez 14 de junio a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Túnez vs Japón 20 de junio a las 22:00 horas

Grupo A

Sudáfrica vs República de Corea 24 de junio a las 19:00 horas

1° del Grupo F vs 2° del Grupo C

Dieciseisavos de final 29 de junio

¿Qué países jugarán en el Estadio Guadalajara?

La perla tapatía tendrá actividad de fase de grupos los días 11 y 18, donde México jugará su segundo partido del torneo frente a Corea del Sur, 23 y 26 de junio.

Grupo A

República de Corea vs. Chequia 11 de junio a las 20:00 horas

a las 20:00 horas México vs. República de Corea 18 de junio a las 19:00 horas

Grupo K

Colombia vs. República del Congo 23 de junio a las 20:00 horas

Grupo H

Uruguay vs. España 26 de junio a las 18:00 horas

Con estas fechas se daría por concluida la primera fase del mundial en México, puesto que los demás partidos tendrán su sede en Estados Unidos y Canadá.