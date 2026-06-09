Raúl Jiménez se va de la Premier League; decide regresar a Wolverhampton: detalles de su contrato

Raúl Jiménez porta la playera de los Wolves El delantero mexicano ya no jugará en la Premier League (Wolves)

Raúl Jiménez volverá a vestir la camiseta del Wolverhampton. El club inglés confirmó el regreso del delantero mexicano mediante un video difundido en sus canales oficiales.

El atacante iniciará una segunda etapa en Molineux con la misión de aportar experiencia y liderazgo a un equipo que buscará recuperar su lugar en la Premier League tras el descenso consumado al término de la campaña pasada; ahora el delantero de la Selección Mexicana jugará en la Championship.

¿Cómo quedó el contrato de Raúl Jiménez en Wolverhampton?

La institución anunció que el futbolista firmó un contrato por dos años con la opción de extender el vínculo por una temporada adicional.

El acuerdo representa el retorno de una de las figuras más importantes en la historia reciente de los Wolves, en de sus estadísticas lo respaldan.

Los números de Raúl Jiménez con los Wolves

La decisión de Wolverhampton de apostar nuevamente por Jiménez encuentra respaldo en lo que el delantero aportó durante su primera etapa en Inglaterra. Entre 2018 y 2023 disputó 166 partidos y marcó 57 goles, registros que lo colocan entre los atacantes más productivos que han defendido la camiseta oro y negro en la era Premier League.

Su llegada se produjo después del ascenso del club a la máxima categoría inglesa y rápidamente se convirtió en la principal referencia ofensiva del proyecto encabezado por Nuno Espírito Santo. Con el mexicano como protagonista, los Wolves pasaron de ser un recién ascendido a competir por puestos europeos y a consolidarse como un rival incómodo para los equipos más poderosos del campeonato.

La temporada 2019-2020 fue una de las más destacadas de aquel ciclo. Jiménez firmó 27 goles en todas las competiciones y lideró una campaña en la que Wolverhampton alcanzó los cuartos de final de la UEFA Europa League, además de mantenerse en la lucha por los puestos de privilegio de la Premier League.