Cámara cae en medio del amistoso Hungría vs. Kazajistán; no hay lesionados

Hungría vs. Kasajistán Los fans vieron cómo cayó una cámara a un lado del campo de juego. (Especial)

Antes de iniciar la gran fiesta del futbol en Estados Unidos, Canadá y México, las Selecciones se preparan en juegos amistosos, sin embargo, dos selecciones que no participarán en el torneo vieron caer una cámara dentro del campo.

¿Cómo cayó una cámara en el Hungría vs. Kazajistán?

Aunque parezca increíble, la cámara cayó a un lado del campo de juego, por lo que diversos aficionados lograron captar la imagen, la cual es un suceso extraño en un evento deportivo.

De esta forma, la cámara (tipo araña) cayó al campo durante el partido amistoso entre Hungría y Kazajistán en el Estadio Nagyerdei, ante el asombro de los aficionados que se dieron cita al cotejo.

En el video, los fans captaron el momento previo a la caída de la cámara, donde se nota que se incendia de la parte de arriba y luego cae al campo de jjuego.

¿Cómo quedó el amistoso entre Hungría vs. Kazajistán?

Nadie resultó herido a pesar de la caída, pero un camarógrafo estaba cerca del objeto y se salvó de esta situación.

Además, hubo una breve pausa antes de que se reanudara el juego, el cual ganó Hungría 3-1 a Kazajistán, en un duelo puramente amistoso.

Cabe señalar que ambas selecciones no acudirán al Mundial 2026, ya que ambas fueron eliminadas en la fase de Clasificación de su región.