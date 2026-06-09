Carrera del Ring Carrera del Ring CMLL 2026: estas son las fechas, precios y distancias para participar (Instagram: @asdeporte)

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística, en alianza estratégica con la empresa Asdeporte y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), hicieron oficial el lanzamiento de la primera edición de La Carrera del Ring 2026, donde puedes consultar la fecha, hora y precio para poder ser parte de este evento.

Esta competencia busca consolidar a la capital del país como un destino clave para el turismo deportivo internacional a través de la identidad cultural mexicana.

¿Cuándo iniciará La Carrera del ring 2026?

Estos son los datos para que no te pierdas esta oportunidad de poder participar.

La fecha es el día domingo 29 de noviembre de 2026, lugar en la CDMX y el lugar de salida y meta se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, ubicado en Av. de la República, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX.

¿Cuáles son las distancias que ofrece el programa de La Carrera del Ring?

La carrera ofrecerá dos distancias oficiales, de 5 y 10 kilómetros.

La hora que da inicio por distancia de los 5 km es con un horario sin definir, mientras que la distancia entre los 10 km va a partir de las 06:30 am.

El tiempo máximo de la carrera es de 10 km con una duración de 1 hora y 45 minutos y los 5 km con una duración de 50 minutos.

Cabe mencionar que al final de la carrera, se realizará una función especial de lucha libre.

Dato importante: La línea y arco de salida cerrarán a las 06:50 am por motivo del evento que cuenta para realizar otro tipo de actividades.

¿Cuál es el costo de inscripción?

El costo de inscripción para este evento es de $550.00 pesos; el costo aumenta si la inscripción es en línea.

¿Cómo puedo inscribirme a La Carrera del Ring 2026?

Para inscribirte al duelo de Rudas contra Técnicas y Rudos contra Técnicos, solo tendrás hasta el primero de octubre. Durante el proceso de inscripción, puedes elegir el BANDO que desees representar mientras corres.

Las inscripciones se pueden realizar mediante las sucursales más cercanas de INNOVASPORT, también se pueden realizar en las tiendas OXXO. Realiza tu pre-registro en el botón de inscribirme y tendrás solo 48 horas para realizar el pago antes de que se cancele.

¡Ojo! Para ser parte del evento, solo cuenta con un cupo limitado de 4,000 participantes.