Selección iraní Selección de Irán: ¿Qué significa el 168 que utilizaron en su llegada a México por el Mundial y por qué los podrían sancionar? (EFE)

La selección de Irán ante su llegada a México llamó la atención de los medios por el particular #168, que portaron en su presencia ante el Mundial 2026.

Este gesto alarmó a la organización de la FIFA debido a sus estrictas regulaciones sobre manifestaciones políticas, por lo que el equipo e incluso su cuerpo técnico podrían enfrentarse a duras sanciones por parte del organismo.

¿Qué significa el número 168 que portan en la solapa de los trajes los jugadores de la selección iraní?

Cuando la selección iraní aterrizó en Tijuana, México, por la mañana del domingo 7 de junio, la selección de futbol del país de Medio Oriente portó durante su presentación pines sobre las solapas de sus trajes con el hashtag acompañado del número 168.

De acuerdo a la embajada iraní en Hungría, que hizo notable por medio de sus redes sociales este diseño, que rinde un homenaje al número de niños que, en su mayoría, eran niñas que perdieron la vida tras el ataque con misiles del pasado 28 de febrero de 2026 contra la escuela primaria Minab, que se encuentra al sur de Irán, fecha que marcó el inicio del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

El motivo que causó y llamó la atención fue que, de acuerdo a la Embajada en Hungría, hizo notable por medio de las redes sociales la conmemoración del número de fallecidos el pasado mes de febrero.

¿Los jugadores se llevarían a casa una sanción?

Aunque los futbolistas no portaban estas insignias al salir de su campamento de entrenamiento en Antalya, Turquía, ya que estos fueron colocados durante su trayectoria aérea, antes de desembarcar en territorio mexicano.

Investigaciones preliminares citadas por medios estadounidenses atribuyen la responsabilidad del ataque de misiles a las fuerzas de Estados Unidos, un hecho que aún no ha sido confirmado por el gobierno de Donald Trump.

Esta acción ha encendido por completo las alarmas ante la estricta normativa de la FIFA, la cual ha dejado en claro la prohibición de forma estricta del uso de eslóganes, imágenes políticas, la religión e imágenes personales en el equipamiento de los jugadores y dentro del área técnica.

De mantener el uso de los pines durante los partidos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico podrían incluso enfrentarse a sanciones por parte del organismo de la FIFA.

La selección iraní ha utilizado las plataformas deportivas para visibilizar la situación social y los conflictos de su nación

Cabe mencionar que no es la primera vez que el conjunto iraní manifiesta su postura ante un partido.

El 27 de marzo de 2026, durante un partido amistoso contra Nigeria en territorio turco, los jugadores iraníes sostuvieron mochilas escolares rosas y moradas durante la entonación del himno nacional de Irán; el acto rendía homenaje a las víctimas del ataque con misiles del 28 de febrero en el colegio de Minab.