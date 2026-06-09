Verano de Escándalo 2026 Verano de Escándalo AAA 2026: precios, cómo y dónde comprar boletos para la lucha libre en Aguascalientes (X: @luchalibreaaa)

Lucha Libre AAA anuncia oficialmente la fecha y sede para ver una de las paradas más importantes de su calendario anual, el tan esperado Verano de Escándalo 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio.

Este evento cobra una relevancia, ya que se presenta como la antesala definitiva para el desarrollo y resolución de las rivalidades principales que definirán la cartelera de Triplemanía XXXIV, evento que se llevará a cabo el 11 de septiembre de 2026 en el Luxor Las Vegas, ubicado en Nevada.

VERANO DE ESCÁNDALO 🔥 regresa a Aguascalientes este sábado 25 de julio



Boletos a la venta en https://t.co/rhOeLJC4XQ pic.twitter.com/Ba9yzr4D1m — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) June 9, 2026





¿Cuál es el precio de los boletos para asistir al evento Verano de Escándalo AAA 2026?

El precio para poder asistir al evento, evento que se puede consultar en el sitio web oficial de Boletomóvil, varía según la sección asignada dentro del establecimiento de la Arena San Marcos y son los siguientes:

Gradas con un precio de $406.00

Oro con un precio de $578.00

Diamante con un precio de $981.00

Cancha con un precio de $1,728.00

Ring Side VIP con un precio de $2,878.00

Experiencia Access Q&A con un precio de $6,328.00

Experiencia Access 360 con un precio de $ 8,053.00

¿Dónde se pueden adquirir las entradas para el Verano de Escándalo 2026?

Para consultar oficialmente las entradas a quienes les encanta la lucha libre. El evento, que se llevará a cabo en la Arena San Marcos, ya tiene a la venta los boletos que se pueden consultar en el siguiente enlace a través de Boletomóvil.

Cabe mencionar que el evento empezará a las 19:00 horas, teniendo como escenario la arena San Marcos en el estado de Aguascalientes.

Para los aficionados de la lucha libre, pueden asistir al evento y compartir ese momento eufórico con familia y amigos.