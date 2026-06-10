Konnan ¿Por qué le amputaron las dos piernas a Konnan? Esto se sabe de la salud del exluchador mexicano (WWE)

La comunidad de la lucha libre se encuentra en alerta tras informarse que el exluchador Carlos Santiago Espada, conocido artísticamente como Konnan, sufrió la amputación de su segunda extremidad inferior debido a complicaciones de salud.

¿Por qué le amputaron las piernas al luchador Konnan?

La leyenda de la lucha libre, Konnan, sufrió la pérdida de sus dos extremidades inferiores debido a graves complicaciones de salud.

El procedimiento médico definitivo se derivó de afectaciones de circulación severas, insuficiencia renal e infecciones recurrentes.

Confirmación del estado del exluchador

La información sobre su condición fue revelada inicialmente por el exguionista de lucha libre estadounidense, Vince Russo, quien detalló haber sostenido una conversación telefónica con el promotor de 62 años. Russo afirmó que el procedimiento médico fue definitivo tras agravarse la situación de la extremidad.

Posteriormente, el cronista Hugo Savinovich ratificó el hecho en su espacio informativo Lucha Libre Online. Savinovich corroboró la doble amputación tras comunicarse personalmente con Konnan para verificar los reportes que circulaban en redes sociales.

Proceso de recuperación actual

De acuerdo con las declaraciones de los comunicadores allegados, el estado de salud actual... Los reportes indican que Konnan se encuentra físicamente muy débil a consecuencia del impacto de la intervención quirúrgica. Actualmente, se encuentra bajo un exigente y agotador proceso de recuperación física.

Esta cirugía se suma a la primera amputación que sufrió en meses anteriores, derivada de las complicaciones de una enfermedad que arrastra desde hace tiempo, además de afectaciones previas vinculadas a problemas renales y cardíacos tras padecer COVID-19 en 2021.

Cobertura de gastos médicos

Durante las actualizaciones de su estado, se dio a conocer que la empresa estadounidense WWE está cubriendo la totalidad de los gastos médicos derivados de los tratamientos de la leyenda del cuadrilátero, un respaldo que ha sido recibido con comentarios positivos por parte de la comunidad.